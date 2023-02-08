Раскрыта схема работы попрошаек в России

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Общественная служба новостей рассказала о том, что «нищие» являются лишь опытными мошенниками с хорошими актерскими данными. После «рабочего дня» на улице они могут добираться домой на личном авто бизнес-класса.
Современные попрошайки сменили свое облачение. Вместо грязных лохмотьев на них теперь опрятная одежда. Они подходят к людям на улице и рассказывают легенду о том, что их обокрали или что они потеряли документы. Такой типаж сегодня вызывает большее доверие. Часто их можно узнать по чемодану или дорожной сумке через плечо.
Попрошайки бывают разными. После войн в Чечне и Афганистане улицы наводнили «ветераны боевых действий». Хотя у них и были ампутированы конечности, в войнах многие из них никогда не участвовали.
Особую категорию составляют матери с детьми. Они носят их с собой, больных или даже умирающих, чтобы разжалобить прохожих. На самом деле все обстоит гораздо серьезнее. Многие из них попали в западню. «Мафия попрошаек» работает жестко. Людей похищают, целенаправленно лишают конечностей или зрения и заставляют просить милостыню. Те, кто занимался этой темой, заявляют, что это имеет место быть и в XXI веке.
Для цыган попрошайничество – это образ жизни. Они осваивают эти схемы с детства. Их называют «свободными» попрошайками.
Есть еще одна группа людей, которые могут лишить человека средств более изощренным способом. Их называют гастролерами. Они не просят денег в метро или на улице, а идут дальше. Например, устраиваются на работу или вторгаются в личную жизнь человека, входят в доверие и просят одолжить денег. Повод может быть любой – похороны близких, начало бизнеса, оплата лечения. Получив деньги, они исчезают – уезжают в другое место и повторяют схему.