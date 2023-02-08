Раскрыта схема работы попрошаек в России

Есть еще одна группа людей, которые могут лишить человека средств более изощренным способом. Их называют гастролерами. Они не просят денег в метро или на улице, а идут дальше. Например, устраиваются на работу или вторгаются в личную жизнь человека, входят в доверие и просят одолжить денег. Повод может быть любой – похороны близких, начало бизнеса, оплата лечения. Получив деньги, они исчезают – уезжают в другое место и повторяют схему.