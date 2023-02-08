Психолог Саона предложила морально поддержать Романа Костомарова

Известный спортсмен Роман Костомаров оказался в реанимационном отделении 10 января, после чего врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к ЭКМО. Через две недели его отключили от аппарата. У фигуриста начался сепсис и проблемы с кровообращением, передает Общественная служба новостей.