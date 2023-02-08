Психолог Саона предложила морально поддержать Романа Костомарова

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Известный спортсмен Роман Костомаров оказался в реанимационном отделении 10 января, после чего врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к ЭКМО. Через две недели его отключили от аппарата. У фигуриста начался сепсис и проблемы с кровообращением, передает Общественная служба новостей.
После операции по ампутации части нижних конечностей медики стремятся сделать все, чтобы сохранить руки. Спортсмен находится в создании. Врачи отмечают тенденцию в улучшении его состояния.
Напомним, что 45-летний спортсмен одержал победу на Олимпиаде – 2006, которая проходила в Турине. Фигурист выступал в дуэте с Татьяной Навкой.
Психолог Саона пожелала большого здоровья и мужества фигуристу, назвав его «нашим лучшим спортсменом». Она выразила сожаление, что такое заболевание остановить непросто.
Саона обратила внимание, что сейчас Роману важна поддержка близких, поскольку физическое состояние отражается на психике. По словам психолога, фигуриста ждет упорная борьба с болезнью на протяжении многих лет.