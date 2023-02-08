Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:37

Published Сегодня, 16:37

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

Пикин: Россия в условиях нефтяных санкций сможет сохранить добычу и экспорт продукции

Сегодня, 16:37
Прогнозам Европейского Союза относительного того, что РФ ежедневно будет нести ущерб в размере 300 миллионов евро на фоне вступления в силу нефтяных санкций, не суждено сбыться, так как все дисконты устанавливаются относительно цены рынка, а «потолки цен» на энергоресурсы не будут иметь значения.

Как пишет pravda.ru, такую теорию в беседе с изданием озвучил глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин, анализируя ранее прозвучавший комментарий Жозепа Борреля.

Пикин предполагает, что если среднерыночная цена на нефть сейчас бы установилась на отметке 200 долларов за баррель, то это не несло бы убытков российской стороне, напротив, РФ могла бы много выиграть от этого. Эксперт подчеркивает, что ситуация напрямую зависит от рыночной цены, а пока рынок находится в ожидании. На изменение цен косвенно влияет и мировая рецессия, и открытие границ в КНР после отмены «ковидных» ограничений. Пока маятник цен колеблется в диапазоне 80-90 долларов.

При этом Евросоюз, похоже, имеет противоположное видение данного вопроса. Теории ЕС о ценах на российские нефтепродукты довольно абстрактны, возможно — ошибочны. Если некоторые новостные издания оповещают о том, что дисконт достиг отметки в 50%, то такое заявление можно считать некорректным, так как установить данный показатель с высокой точностью не представляется возможным.

Подпишитесь
Глава омского депарха — депутатам: «Детсад над бомбоубежищем — это на крайний случай»
Сегодня, 09:30
На пост седьмого вице-мэра Омска прочат выходца из ФСБ Эдуарда Ягодку
Сегодня, 04:57
В Омской области назначили нового заместителя министра энергетики и ЖКХ
Сегодня, 11:20
«У нас беда на большую букву Б!»: омские депутаты упрекнули чиновников в равнодушии
Сегодня, 05:57
Не почувствуют перехода. В депспорта сообщили о судьбе коллективов «Красной звезды»
Сегодня, 06:44
Инсайд. Дмитрий Медведев прилетит в Омск на встречу с губернатором
Сегодня, 05:04