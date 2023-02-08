Пикин: Россия в условиях нефтяных санкций сможет сохранить добычу и экспорт продукции

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Как пишет pravda.ru, такую теорию в беседе с изданием озвучил глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин, анализируя ранее прозвучавший комментарий Жозепа Борреля.
Пикин предполагает, что если среднерыночная цена на нефть сейчас бы установилась на отметке 200 долларов за баррель, то это не несло бы убытков российской стороне, напротив, РФ могла бы много выиграть от этого. Эксперт подчеркивает, что ситуация напрямую зависит от рыночной цены, а пока рынок находится в ожидании. На изменение цен косвенно влияет и мировая рецессия, и открытие границ в КНР после отмены «ковидных» ограничений. Пока маятник цен колеблется в диапазоне 80-90 долларов.
При этом Евросоюз, похоже, имеет противоположное видение данного вопроса. Теории ЕС о ценах на российские нефтепродукты довольно абстрактны, возможно — ошибочны. Если некоторые новостные издания оповещают о том, что дисконт достиг отметки в 50%, то такое заявление можно считать некорректным, так как установить данный показатель с высокой точностью не представляется возможным.