Пикин: Россия в условиях нефтяных санкций сможет сохранить добычу и экспорт продукции

Пикин предполагает, что если среднерыночная цена на нефть сейчас бы установилась на отметке 200 долларов за баррель, то это не несло бы убытков российской стороне, напротив, РФ могла бы много выиграть от этого. Эксперт подчеркивает, что ситуация напрямую зависит от рыночной цены, а пока рынок находится в ожидании. На изменение цен косвенно влияет и мировая рецессия, и открытие границ в КНР после отмены «ковидных» ограничений. Пока маятник цен колеблется в диапазоне 80-90 долларов.