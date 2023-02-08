Омские школьники побывали на виртуальной экскурсии по предприятиям «Газпром нефти»

Напомним, «Газпромнефть — Каталитические системы» строит в Омске новый катализаторный завод. Здесь появится целая промышленная экосистема по разработке и выпуску инновационных российских катализаторов. Один из инфраструктурных объектов — центр испытания «Селектум» — уже работает. Там тестируют новые катализаторные технологии «Газпром нефти», которые будут внедрены на заводе. По мнению главы минпрома Омской области Андрея Посаженникова, проект катализаторного завода — пример эффективного сотрудничества научных организаций и бизнеса.