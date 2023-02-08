Омские школьники побывали на виртуальной экскурсии по предприятиям «Газпром нефти»

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Учащимся 7-9 классов базовых школ Российской академии наук (РАН) рассказали о развитии современной науки, а также провели VR-экскурсию по производственным площадкам «Газпром нефти» на Омском НПЗ и в разных уголках страны. Так школьники узнали о передовых технологиях в промышленности. Инициатором акции стало ООО «Газпромнефть — Каталитические системы» — дочернее предприятие «Газпром нефти» по реализации проекта катализаторного производства в Омске.
«Мы уделяем самое пристальное внимание работе с молодыми специалистами и профориентации, которая начинается со школьной скамьи. Сегодняшние ученики, участники лекции, уже через несколько лет, возможно, придут к нам как сотрудники или научные партнеры — подготовленные, заинтересованные, знающие о проекте. Мы тесно сотрудничаем с научными организациями в Омске, и поддерживаем возможность работать с потенциальными кадрами, которую дают площадки Российской академии наук», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — Каталитические системы» Александр Чембулаев.
По мнению замдиректора по научной работе Омского НЦ СО РАН Максима Миллера, наука и промышленность тесно связаны между собой, и подобные акции укрепляют интерес и мотивацию у молодежи.
«Мы высоко оцениваем конструктивный диалог с „Газпромнефть — Каталитическими системами“. Предприятие создает уникальный современный завод для выпуска ценной продукции по омским разработкам. И рассказывать будущим ученым о таких возможностях успешного сотрудничества, я считаю, безусловно мотивирующе и необходимо», — отметил он.
Напомним, «Газпромнефть — Каталитические системы» строит в Омске новый катализаторный завод. Здесь появится целая промышленная экосистема по разработке и выпуску инновационных российских катализаторов. Один из инфраструктурных объектов — центр испытания «Селектум» — уже работает. Там тестируют новые катализаторные технологии «Газпром нефти», которые будут внедрены на заводе. По мнению главы минпрома Омской области Андрея Посаженникова, проект катализаторного завода — пример эффективного сотрудничества научных организаций и бизнеса.