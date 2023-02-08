ОК: 65% пользователей Рунета не делятся своими данными для авторизации

Из всех опрошенных 68% считают свои пароли сложными. Более половины респондентов (57%) указали, что не используют для авторизации инициалы, дату рождения, номер телефона. Также по сравнению с прошлым годом люди стали меньше использовать пароли со своей личной информацией: только 8% делают это во многих случаях, 19% – в некоторых.