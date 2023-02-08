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Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Не почувствуют перехода. В депспорта сообщили о судьбе коллективов «Красной звезды»

8 февраля 2023, 06:44
Фото: Пресс-служба минспорта Омской области
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В омском депспорта рассказали о судьбе коллективов «Красной звезды»

Процесс перехода спорткомплекса «Красная звезда» из городской в областную собственность пока еще не завершен.

На пресс-конференции, состоявшейся 8 февраля 2023 года, директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта городской администрации Дмитрий Зданович рассказал, что сейчас происходит на спорткомплексе «Красная звезда».

Выяснилось, что процесс передачи комплекса в целях дальнейшей реконструкции из городской собственности в областную немного затянулся.

«Сроки передачи „Красной звезды“ немного сдвигаются. Точной даты я вам сейчас не назову. Есть кое-какие проблемы с документооборотом», — заявил Дмитрий Зданович.

Однако коллективы, по словам руководителя депспорта, не почувствуют на себе эти изменения.

«Все коллективы, которые сейчас занимаются на „Красной звезде“, если они в составе школы „Красной звезды“, то они переходят в область. Для них занятия и наполнение никак не изменятся. Те коллективы, которые занимаются там и числятся в городских школах, для них аналогично ничего не поменяется, они продолжат там заниматься. Основная задача при переходе — никак не потревожить коллективы. Никто не должен почувствовать перехода», — сообщил Зданович.

Напомним, что передать «Красную звезду» в собственность Омской области решили из-за планов по предстоящей масштабной реконструкции. Предполагается, что это будет способствовать появлению в городе современного стадиона на 15 тысяч зрителей.

Стали известны подробности реконструкции стадиона «Красная звезда» в Омске
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#Красная звезда#Спортивный комплекс#Собственность#Спорт#Реконструкция#Город#Новости#Омск#Омская область#Дмитрий Зданович#Юлия Истомина
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