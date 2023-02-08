На пост седьмого вице-мэра Омска прочат выходца из ФСБ Эдуарда Ягодку

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Телеграм-канал близкий к городской администрации «КрепоZть на Иртыше» назвал имя возможного седьмого вице-мэра города Омска Сергея Шелеста. По информации ресурса им может стать экс-сотрудник УФСБ по Омской области Эдуард Ягодка. Сообщается, что о назначении объявят уже на этой неделе.
Известно, что Ягодка работал в региональном ФСБ, откуда в 2020 году был назначен на должность главного федерального инспектора по Камчатскому краю.
Напомним, что должность седьмого заместителя у Шелеста появилась в январе текущего года, после того как Горсовет утвердил новое штатное расписание.
Планируется, что в случае назначения Ягодка будет курировать департамент общественной безопасности.