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Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

На пост седьмого вице-мэра Омска прочат выходца из ФСБ Эдуарда Ягодку

8 февраля 2023, 04:57
Фото: Город55
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Не исключено, что назначение может состояться уже на этой неделе.

Телеграм-канал близкий к городской администрации «КрепоZть на Иртыше» назвал имя возможного седьмого вице-мэра города Омска Сергея Шелеста. По информации ресурса им может стать экс-сотрудник УФСБ по Омской области Эдуард Ягодка. Сообщается, что о назначении объявят уже на этой неделе.

Известно, что Ягодка работал в региональном ФСБ, откуда в 2020 году был назначен на должность главного федерального инспектора по Камчатскому краю.

Напомним, что должность седьмого заместителя у Шелеста появилась в январе текущего года, после того как Горсовет утвердил новое штатное расписание.

Планируется, что в случае назначения Ягодка будет курировать департамент общественной безопасности.

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#Василий Попов#Мэрия#Политика#Назначение#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Сергей шелест
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