На пост седьмого вице-мэра Омска прочат выходца из ФСБ Эдуарда Ягодку

Телеграм-канал близкий к городской администрации «КрепоZть на Иртыше» назвал имя возможного седьмого вице-мэра города Омска Сергея Шелеста. По информации ресурса им может стать экс-сотрудник УФСБ по Омской области Эдуард Ягодка. Сообщается, что о назначении объявят уже на этой неделе.