Кировские врачи удалили из щеки пациента 10-сантиметрового червя

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Мужчина обратился за медицинской помощью с жалобами на отек и болезненность в области правой щеки. Ему назначили курс антибиотиков, после которого отек спал, но осталось уплотнение, пишут «Известия» со ссылкой на министерство здравоохранения Кировской области.
УЗИ показало наличие в щеке неподвижной трубчатой структуры. Пациента направили на операцию, во время которой из его жевательной мышцы была удалена плотная капсула диаметром один сантиметр, в котором обнаружили мертвого тонкого червя.
По словам челюстно-лицевого хирурга Евгения Сергунина, капсула была толстая, что свидетельствует о том, что паразит находился в щеке длительное время. долгое время, минимум несколько месяцев.
Предполагается, что личинка червя могла попасть в человеческий организм с укусом комара.