Кировские врачи удалили из щеки пациента 10-сантиметрового червя

Мужчина обратился за медицинской помощью с жалобами на отек и болезненность в области правой щеки. Ему назначили курс антибиотиков, после которого отек спал, но осталось уплотнение, пишут «Известия» со ссылкой на министерство здравоохранения Кировской области.