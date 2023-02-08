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Posted Сегодня, 17:21

Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Кировские врачи удалили из щеки пациента 10-сантиметрового червя

Сегодня, 17:21
В Кирове хирурги вырезали из щеки местного жителя новообразование, оказавшееся капсулой с находящимся внутри червем длиной десять с половиной сантиметров.

Мужчина обратился за медицинской помощью с жалобами на отек и болезненность в области правой щеки. Ему назначили курс антибиотиков, после которого отек спал, но осталось уплотнение, пишут «Известия» со ссылкой на министерство здравоохранения Кировской области.

УЗИ показало наличие в щеке неподвижной трубчатой структуры. Пациента направили на операцию, во время которой из его жевательной мышцы была удалена плотная капсула диаметром один сантиметр, в котором обнаружили мертвого тонкого червя.

По словам челюстно-лицевого хирурга Евгения Сергунина, капсула была толстая, что свидетельствует о том, что паразит находился в щеке длительное время. долгое время, минимум несколько месяцев.

Предполагается, что личинка червя могла попасть в человеческий организм с укусом комара.

#Происшествия#Общество
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