«Ирония судьбы» — омская версия. Мужчина ошибся адресом и обокрал хозяйку

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о том, что оперативники раскрыли квартирную кражу. Пробравшийся в частный дом в Ленинском районе мужчина «перепутал» дома.



Ранним утром в отдел полиции № 4 обратилась 38-летняя омичка с заявлением о краже. Она сообщила, что живет с двумя детьми в частном доме, в котором не закрывается входная дверь. Дом стоит на болотистой местности. Ночью она проснулась из-за того, что рядом с ней на кровати лежал незнакомец. Женщина выгнала «гостя» и отправилась спать дальше. Утром она обнаружила, что пропал мобильный телефон, серебряные серьги, два ноутбука, фитнес-браслет, музыкальная колонка и банковская карта. Всего ущерба вышло на 25,5 тыс. рублей.



Сотрудники уголовного розыска нашли пропавшие вещи в заброшенном доме неподалеку. И задержали грабителя, когда тот вернулся за «добычей». Оказалось, что 31-летний житель поселка Ачаир опоздал на транспорт и хотел переночевать у друга, но ошибся адресом. Он признался, что во второй раз забрался в чужой дом уже не по ошибке, а с целью хищения. Ранее он уже неоднократно был судим за кражи.



Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». По этой статье мужчине грозит лишение свободы сроком до 6 лет. Пока его определили в следственный изолятор. Следователям предстоит оценить, насколько незаконно он проник в дом.