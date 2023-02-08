ЕР: Соцполитику в новых регионах приведут к российским стандартам

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Как сообщает rostovgazeta.ru, пенсии и ежемесячные пенсионные выплаты планируется пересчитать по законодательству РФ. Если после перерасчета пенсионные выплаты окажутся меньше, чем полагалось пенсионерам ранее, доплаты будут предоставляться из бюджета региона.
Замруководителя думской фракции «Единая Россия», а также координатор направления «Хорошая работа – достаток в доме» народной партийной программы Андрей Исаев отметил, что население новых регионов, проживающее на данных территориях и выехавшее из них, имеет право подать документы на оформление пенсии до конца февраля следующего года.
Чтобы получить социальную поддержку в рамках действующего в РФ законодательства, населению новых регионов разрешается подавать документы в соответствующие инстанции на украинском языке.
В ситуации, когда пенсионеры не имеют на руках документов, подтверждающих стаж работы, в целях оформления им пенсионных выплат в конкретных регионах начнут действовать особые межведомственные комиссии, которые вынесут распоряжение о выплатах без бумаг и документов.
Граждане, ранее получавшие пособия и прочие меры поддержки из-за инвалидности, также будут обеспечены необходимой помощью уже в рамках действия российского законодательства.
Исаев рассказал, что пенсии задним числом уже пересчитали в баллах, начиная с 2022 года. Для расчета выплат пенсионерам, проживающим в новых регионах, государство будет брать за основу средние заработные платы в соседних с ними субъектах РФ. Так, для ЛДНР пенсии будут рассчитываться на основе средней зарплаты Ростовской области, которая составляет 40 183 рубля. Органы социальной защиты Херсонской области и Запорожья будут ориентироваться на среднюю зарплату Республики Крым – 37 315 рублей.
Льготы будут распространяться и на ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС, здоровье которых пострадало из-за радиационного излучения. А граждан, которые ранее являлись почетными донорами Украины, государство приравняет к обладателям нагрудного знака «Почетный донор России».
Как сообщает сайт ER.RU, к единообразию начали приводить и законы в новых регионах, касающиеся медицинской помощи. Так, Государственная дума уже утвердила в первом чтении законодательную инициативу об охране здоровья и обороте лекарственных препаратов, которая начнет действовать на новых территориях.
Утверждение нового законодательства коснулось и сферы образования. Теперь жители ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья, имеющие ученые степени и звания, будут иметь соответствующие регалии и в России.