ЕР: Соцполитику в новых регионах приведут к российским стандартам

Исаев рассказал, что пенсии задним числом уже пересчитали в баллах, начиная с 2022 года. Для расчета выплат пенсионерам, проживающим в новых регионах, государство будет брать за основу средние заработные платы в соседних с ними субъектах РФ. Так, для ЛДНР пенсии будут рассчитываться на основе средней зарплаты Ростовской области, которая составляет 40 183 рубля. Органы социальной защиты Херсонской области и Запорожья будут ориентироваться на среднюю зарплату Республики Крым – 37 315 рублей.