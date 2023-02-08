Эксперт: Китайский юань становится второй мировой резервной валютой

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Он пояснил, что процесс этот начался в прошлом году, после введения западными странами антироссийских санкций и заморозки активов РФ на сумму в триста-четыреста миллиардов долларов, пишут «Известия» со ссылкой на «Абзац».
По словам эксперта, другие страны также опасаются подобных действий со стороны Соединенных Штатов — в частности, тот же Китай, Латинская Америка, Тайвань и другие государства. После прецедента с Россией многие мировые центробанки приняли решение диверсифицировать резервы в пользу золота и юаня. Например, ЦБ Бразилии вчетверо нарастил долю китайского юаня в резервах.
На сегодняшний день в рамках БРИКС лидируют Российская Федерация, Китай, Бразилия, Индия и Южная Африка. На страны содружества приходится порядка 27 процентов мировой поверхности суши, 43 процента населения земли и 26 процентов мирового ВВП. Предполагается, что к концу этого года к коалиции смогут присоединиться Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Турция, которые уже подали заявки, а также Алжир, Бангладеш, Индонезия, Мексика, Нигерия, Сирия, Таджикистан и Таиланд.
Кроме того, в планах БРИКС — создание собственной валюты объединения. Предполагается, что это будет аналог евро, который не будет заменять валюты государств-участников, но станет некоторым образом надвалютой, необходимой для упрощения торговли, финансирования совместных межгосударственных проектов и снижения зависимости от доллара и евро в международных расчетах. По мнению Голубовского, валюта БРИКС — идея жизнеспособная, и новая денежная единица для расчетов сможет положить конец американской финансовой гегемонии.