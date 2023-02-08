Эксперт: Китайский юань становится второй мировой резервной валютой

На сегодняшний день в рамках БРИКС лидируют Российская Федерация, Китай, Бразилия, Индия и Южная Африка. На страны содружества приходится порядка 27 процентов мировой поверхности суши, 43 процента населения земли и 26 процентов мирового ВВП. Предполагается, что к концу этого года к коалиции смогут присоединиться Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Турция, которые уже подали заявки, а также Алжир, Бангладеш, Индонезия, Мексика, Нигерия, Сирия, Таджикистан и Таиланд.