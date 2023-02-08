Дополнительную добычу лисиц в Омской области разрешат только в крайнем случае

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В СМИ распространилась информация о том, что минприроды призывает отстреливать лисиц. Замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Палагута выступил с опровержением, объяснив, как строится работа ведомства касательно очагов бешенства и выдаваемых разрешений на охоту.
С начала 2023 года выявили уже 5 очагов бешенства, причем, в большинстве случаев «виновницами» оказывались лисицы. Ровно столько же выявляли за весь прошлый год. Управление ветеринарии Омской области обеспокоено ситуацией, но никаких специальных истребительных мер в отношении лисиц не проводится. Вообще, пальма первенства по распространению бешенства традиционно остается за лисами и енотовидными собаками с 2007 года. Специалисты проводят раскладку вакцин в местах обитания лис, в основном там, где у животных есть норы. Сезонная любительская охота — просто еще один способ борьбы с распространением бешенства.
Сезон охоты на лисицу открыт до 28 февраля. Замминистра сообщил, что на охоту в открытых угодьях было выдано больше 9,5 тыс. разрешений, а в закрепленных охотничьих угодьях таких разрешений выдано не меньше. Притом, что ежегодно охотники добывают несколько тысяч лисиц. За 2021 год добыли 5034 особи при общей численности в 9310. А в 2022 году добыли 3081 при численности в 5900.
«По численности в этом году станет известно после сезона, когда закончится зимний маршрутный учет. Для того, чтоб принять решение о регулировании численности и разрешить дополнительную добычу, предстоит проанализировать численность и только в случае превышения максимальных показателей и в случае выявления угрозы жизни и здоровья граждан будет решаться вопрос о дополнительных мерах», — пояснил Сергей Палагута.