Дополнительную добычу лисиц в Омской области разрешат только в крайнем случае

С начала 2023 года выявили уже 5 очагов бешенства, причем, в большинстве случаев «виновницами» оказывались лисицы. Ровно столько же выявляли за весь прошлый год. Управление ветеринарии Омской области обеспокоено ситуацией, но никаких специальных истребительных мер в отношении лисиц не проводится. Вообще, пальма первенства по распространению бешенства традиционно остается за лисами и енотовидными собаками с 2007 года. Специалисты проводят раскладку вакцин в местах обитания лис, в основном там, где у животных есть норы. Сезонная любительская охота — просто еще один способ борьбы с распространением бешенства.