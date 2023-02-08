Дмитрий Медведев прилетит в Омск на встречу с губернатором

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Городу55 стали известны подробности возможного скорого визита председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Уже завтра, 9 февраля, Медведев может посетить Омск с рабочим визитом.
Предполагается, что он собирается встретиться с губернатором Омской области Александром Бурковым, чтобы обсудить с ним грядущую избирательную кампанию. Есть вероятность, что Дмитрий Медведев лично объявит о выдвижении Буркова на второй срок.