Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Дмитрий Медведев прилетит в Омск на встречу с губернатором

8 февраля 2023, 05:04
Фото: Дмитрий Медведев / 1MI
иллюстрация
Председатель Совбеза РФ посетит Омск с рабочим визитом.

Городу55 стали известны подробности возможного скорого визита председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Уже завтра, 9 февраля, Медведев может посетить Омск с рабочим визитом.

Предполагается, что он собирается встретиться с губернатором Омской области Александром Бурковым, чтобы обсудить с ним грядущую избирательную кампанию. Есть вероятность, что Дмитрий Медведев лично объявит о выдвижении Буркова на второй срок.

Александр Бурков рассказал о влиянии спецоперации на жизнь омичей в 2022 году
Узнать подробнее
#Ольга Акамова#Поездка#Работа#Визит#Чиновник#Совбез#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Дмитрий Медведев#Александр Бурков
Подпишитесь
Глава омского депарха — депутатам: «Детсад над бомбоубежищем — это на крайний случай»
Сегодня, 09:30
На пост седьмого вице-мэра Омска прочат выходца из ФСБ Эдуарда Ягодку
Сегодня, 04:57
В Омской области назначили нового заместителя министра энергетики и ЖКХ
Сегодня, 11:20
«У нас беда на большую букву Б!»: омские депутаты упрекнули чиновников в равнодушии
Сегодня, 05:57
Не почувствуют перехода. В депспорта сообщили о судьбе коллективов «Красной звезды»
Сегодня, 06:44