Для сирот из Омской области в 2023 году купят 234 квартиры

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В Министерстве имущества Омской области рассказали о планах выполнения программы по предоставлению жилья детям-сиротам в 2023 году. Так, по данным ведомства, планируется, что на покупку квартир будет выделено более 1.018 млрд рублей.
«Эти средства позволят купить не менее 234 квартир на рынке готового жилья и по договорам инвестирования. Еще 201 «жилищный сертификат» будут реализованы льготной категорией детей-сирот самостоятельно для приобретения жилых помещений, включая 109, решения по которым были приняты в прошлом году», – заверили в региональном Минимущества.
При этом на покупку жилья для сирот федеральный бюджет выделили 306.34 млн рублей. Всего же в текущем году свои жилищные условия смогут улучшить не менее 435 граждан из числа сирот.
«Финансирование программ покупки жилых помещений для детей-сирот увеличено по поручению губернатора Омской области. Общий объем финансирования из бюджетов всех уровней в 2,5 раза превышает аналогичные показатели на начало прошлого года», - отметил глава Минимущества Евгений Козлов.
Добавим, что реализация мероприятий по обеспечению жилыми помещениями находится на особом контроле прокуроров в регионе по поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова.
В ходе исполнения областного бюджета в дальнейшем будет рассматриваться возможность увеличения финансирования этих мероприятий.