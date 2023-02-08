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Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

Для сирот из Омской области в 2023 году купят 234 квартиры

8 февраля 2023, 03:59
Фото: 1MI
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На эти цели выделят более 1 миллиарда рублей.

В Министерстве имущества Омской области рассказали о планах выполнения программы по предоставлению жилья детям-сиротам в 2023 году. Так, по данным ведомства, планируется, что на покупку квартир будет выделено более 1.018 млрд рублей.

«Эти средства  позволят купить не менее 234 квартир на рынке готового жилья и по договорам инвестирования. Еще 201 «жилищный сертификат» будут реализованы льготной категорией детей-сирот самостоятельно для приобретения жилых помещений, включая 109, решения по которым были приняты в прошлом году», – заверили в региональном Минимущества.

При этом на покупку жилья для сирот федеральный бюджет выделили 306.34 млн рублей. Всего  же в текущем году свои жилищные условия смогут улучшить не менее 435 граждан из числа сирот.  

«Финансирование программ покупки жилых помещений для детей-сирот увеличено по поручению губернатора Омской области. Общий объем финансирования из бюджетов всех уровней в 2,5 раза превышает аналогичные показатели на начало прошлого года», - отметил глава Минимущества Евгений Козлов.

Добавим, что реализация мероприятий по обеспечению жилыми помещениями находится на особом контроле прокуроров в регионе по поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

В ходе исполнения областного бюджета в дальнейшем будет рассматриваться возможность увеличения финансирования этих мероприятий.  

#Василий Попов#Деньги#Дети-сироты#Жилье#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия
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