Бензин не помог жителю Омской области разжечь печь, но надолго отправил в больницу

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Published Сегодня, 08:52
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В Нижнеомском районе Омской области проводится проверка из-за несчастного случая в селе Старомалиновка, где серьезно пострадал 55-летний мужчина.
«Во вторник, 7 февраля, около 17:30 в „Нижнеомскую ЦРБ" доставили мужчину с обширным термическим ожогом туловища третьей степени“, — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Прибывшие по вызову медиков силовики провели первоначальную проверку и выяснили, что в тот день пострадавший в своем домовладении пытался разжечь печь и не придумал ничего лучше, чем воспользоваться бензином. Плеснул в топку и загорелся сам.
Добавим, что сегодня Город55 сообщал о состоянии пострадавших при взрыве газа в рабочем поселке Марьяновка во время работ по натягиванию потолка.