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Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Бензин не помог жителю Омской области разжечь печь, но надолго отправил в больницу

8 февраля 2023, 08:52
Фото: 1MI
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У мужчины диагностирован обширный ожог туловища.

В Нижнеомском районе Омской области проводится проверка из-за несчастного случая в селе Старомалиновка, где серьезно пострадал 55-летний мужчина.

«Во вторник, 7 февраля, около 17:30 в „Нижнеомскую ЦРБ" доставили мужчину с обширным термическим ожогом туловища третьей степени“, — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Прибывшие по вызову медиков силовики провели первоначальную проверку и выяснили, что в тот день пострадавший в своем домовладении пытался разжечь печь и не придумал ничего лучше, чем воспользоваться бензином. Плеснул в топку и загорелся сам.

Добавим, что сегодня Город55 сообщал о состоянии пострадавших при взрыве газа в рабочем поселке Марьяновка во время работ по натягиванию потолка.

Сильнейшие ожоги. Пострадавший при взрыве газа омич находится в реанимации
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#ЧП#Авария#Ожог#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Нижнеомский район#Василий Попов
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