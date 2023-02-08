Аналитик предположил, что землетрясение в Турции могло быть спровоцировано намеренно

Однако страны Запада, по его словам, со своей стороны не особо торопятся с помощью. Он также сообщил, что кризис в отношениях между коллективным Западом, США и Турции усиливается, а турецкий лидер Реджеп Эрдоган все менее устраивает Запад, и при этом делается все, чтобы любыми путями ослабить его власть.