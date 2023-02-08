Аналитик предположил, что землетрясение в Турции могло быть спровоцировано намеренно

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
Он пояснил, что Соединенные Штаты, в частности, могли применить так называемое тектоническое оружие, пишет Pravda.Ru.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов дал оценку версии иранского эксперта. Он отметил, что прежде всего нужно смотреть на трагедию турецкого народа и на то, что происходит вокруг этого события. Политолог напомнил, что Россия сразу оказала помощь Турции и Сирии, направив к местам стихийного бедствия отряды спасателей.
Однако страны Запада, по его словам, со своей стороны не особо торопятся с помощью. Он также сообщил, что кризис в отношениях между коллективным Западом, США и Турции усиливается, а турецкий лидер Реджеп Эрдоган все менее устраивает Запад, и при этом делается все, чтобы любыми путями ослабить его власть.
Шаповалов подчеркнул, что трагедия, постигшая турецкое общество, является удобным способом для Запада понизить высокий рейтинг президента Турции перед предстоящими выборами, что может привести к дестабилизации ситуации.
«Поэтому я бы не стал сбрасывать со счетов никакие теории, в том числе об искусственном вмешательстве в эти события», — резюмировал он.