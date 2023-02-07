За прошлый год в Омской области привели в порядок 90 социальных учреждений

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Пресс-служба Министерства труда и социального развития Омской области сообщила о том, как в 2022 году прошло укрепление материально-технической базы социальных учреждений. Выделялось на эти цели 235 млн рублей.
В ведомстве сообщили, что ежедневно только в стационарах находится более 5 тысяч пожилых людей, инвалидов и детей из неблагополучных семей. Обновление социальных учреждений проходит каждый год.
«Главной задачей остается создание комфортных условий для старшего поколения, тех, кто болен, кому сегодня трудно. Для этих людей учреждения становятся домом, атмосфера здесь должна быть максимально приближена к домашней», — прокомментировал направление работ министр труда Омской области Владимир Куприянов.
В 2022 году работы прошли в 35 комплексных центрах социального обслуживания, 18 центрах занятости, 12 офисах МФЦ, учреждении «Социальная защита», Управлении Министерства труда и социального развития по Омску, 8 социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних и 15 стационарах. Всего обновили 90 организаций. Где-то делали «косметический» ремонт, где-то заменялась кровля или укреплялись фасады. Велась работа по созданию безбарьерной среды.