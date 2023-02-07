«Я умру в этой очереди». В Омской области жилья дожидаются более 27 тысяч человек

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Updated Сегодня, 04:08
Проблема, которой не видится решения. Ежегодно число очередников на жилье растет, а вот возможностей для расселения становится все меньше. Так что неудивительно, что некоторым в ожидании жилья приходится томиться по полвека.
На помощь нуждающимся приходят и депутаты, и чиновники. Но несмотря на поддержку со всех сторон, ничего не получается. Люди просто становятся заложниками недвижимого имущества. Как восстанавливают права нуждающихся в жилых помещениях в регионе, разбирался Город55.
За восстановлением своих прав, каких бы вопросов это ни касалось, многие спешат обратиться к уполномоченному по правам человека в Омской области Ирине Касьяновой. За прошлый год сообщения о восстановлении прав на получение жилого помещения оставили 87 человек.
Картина обращений следующая. Чаще всего жителей Омской области волновало длительное непредоставление жилых помещений. Из 51 обращения 31 оставили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В 27 обращениях сообщалось о нарушениях прав при принятии или снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилье, заключении договора социального найма и реализации жилищных программ. Меньше всего обращались по вопросам расселения из аварийного жилья. Таких жалоб за год оставили только 8.
Впрочем, есть и случаи, когда совместное проживание в стесненных жилищных условиях становится невозможным. Семьям с инвалидами, страдающими тяжелой формой хронического заболевания, иногда приходится годами добиваться расселения. Хотя в этом случае они имеют право получить квартиру вне очереди.
Практика, к сожалению, не изобилует положительными заключениями. Как Городу55 рассказала уполномоченный по правам человека в Омской области Ирина Касьянова, одно из обращений в интернет-приемную оставила мать ребенка-инвалида. Еще в 2017 году Центральный райсуд обязал омскую мэрию во внеочередном порядке предоставить сыну женщины по договору соцнайма жилое помещение. Таким образом учитывалось бы их право на дополнительную площадь.
«Администрация города Омска сообщила, что заявки на закупку квартиры размещались 8 раз, однако в связи с тем, что не было подано ни одной заявки, аукционы признавались несостоявшимися», — пояснила Ирина Касьянова.
В 2022-м жилье сыну омички наконец-то предоставили. И сделать это удалось только после увеличения практически вдвое суммы на покупку квартиры — с 1,3 до 2,5 миллионов рублей. Договор соцнайма заключили с заявительницей, которая является законным представителем инвалида.
Второй пример положительного решения, которого удалось добиться после обращения к уполномоченному, касается семьи с дочерью-инвалидом. Администрация города в соответствии с решением Омского областного суда должна была еще в 2021 году вне очереди выдать жилое помещение инвалиду по договору социального найма. Но там не спешили исполнять судебное решение. В ситуацию вмешались представители аппарата уполномоченного. Только тогда дело сдвинулось с мертвой точки и так необходимое жилье было приобретено.
К 1 января 2023 года в Омской области число нуждающихся в жилых помещениях достигло 27 386 человек. Большая часть — это те, кто проживает в Омске. На учете состоят 19 657 человек.
Эти цифры не казались бы такими страшными, если бы первый очередник не стоял на учете нуждающихся в жилых помещениях с 14 мая 1971 года. То есть своей очереди он дожидается без малого 52 года. Чуть отстал от него первый очередник из Тары — его на учет поставили 18 апреля 1974 года.
Перспектива безрадостная, за эти годы могут появиться дети, внуки. А нормальных жилищных условий как не было, так и нет до сих пор. Наталкивает на мысль, что надеяться можно только на себя.
Томиться в ожидании и не рассчитывать на получение положенной квадратуры приходится из-за внеочередников (те же сироты имеют больше прав). Правда, их число тоже из года в год растет.
Тем временем в Омской области снова выделили деньги на покупку квартир для сирот. По словам замминистра имущественных отношений Александра Матненко, на эти цели выделили 850 миллионов.
В прошлом году даже удалось приобрести больше жилых помещений, чем планировали изначально.
«В целом в 2022 году для детей-сирот было предусмотрено 234 жилых помещения. Этот показатель был значительно перевыполнен, так как было приобретено 273 жилых помещения, а выделено — 257 из числа приобретенных. Количество предоставленного жилья в 2022 году превышает те цифры, которые были в предыдущие годы», — сообщил Александр Матненко.
Еще одно полезное изменение 2022 года, которое уже успели отметить нуждающиеся в жилье люди, это расширение категории получателей сертификатов. Теперь на них могут претендовать и люди с судебными решениями на руках.
Что имеем в итоге? Как бы ни старались чиновники обеспечивать нужды сирот, инвалидов и других категорий людей, идет все это крайне медленными темпами. А люди тем временем часто не понимают, на что они могут рассчитывать и какими правами они обладают. Яркий пример того — постоянно появляющиеся сообщения в группе во «ВКонтакте» «Жилье сиротам Омск». Заезжай, живи и радуйся — девиз, который не имеет ничего общего с реальностью.