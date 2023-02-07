«Я умру в этой очереди». В Омской области жилья дожидаются более 27 тысяч человек

Эти цифры не казались бы такими страшными, если бы первый очередник не стоял на учете нуждающихся в жилых помещениях с 14 мая 1971 года. То есть своей очереди он дожидается без малого 52 года. Чуть отстал от него первый очередник из Тары — его на учет поставили 18 апреля 1974 года.