Военный эксперт Никулин рассказал о причинах землетрясения на Ближнем Востоке

Военный эксперт Игорь Никулин в беседе с Общественной службой новостей рассказал о возможных причинах землетрясений. Так, колебания земной поверхности мог вызвать подземный ядерный взрыв. Например, со стороны Израиля. Это вполне возможно, так как со стороны США поступали угрозы о том, что Турция и Иран «пожалеют» о том, что поддерживали Россию.