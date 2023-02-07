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Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Военный эксперт Никулин рассказал о причинах землетрясения на Ближнем Востоке

Сегодня, 08:52
Ближний Восток накрыла волна землетрясений. В ночь на 6 февраля подземные толчки магнитудой почти 8 баллов произошли в Турции, а потом распространились на другие страны Ближнего Востока.

Военный эксперт Игорь Никулин в беседе с Общественной службой новостей рассказал о возможных причинах землетрясений. Так, колебания земной поверхности мог вызвать подземный ядерный взрыв. Например, со стороны Израиля. Это вполне возможно, так как со стороны США поступали угрозы о том, что Турция и Иран «пожалеют» о том, что поддерживали Россию.

Сейчас никаких доказательств существования оружия нет. Однако в 1980-ых года и Советский Союз, и США занимались теоретическими разработками в этом направлении.

По словам Никулина, имеет смысл проверить работу станции HAARP на Аляске. Это научный проект США, направленный на исследование взаимодействия ионосферы с мощным электромагнитным излучением. Если в период подземных толчков на Ближнем Востоке она работала на полную мощность, то можно подозревать, что землетрясение было вызвано искусственными факторами.

В то же время Никулин напомнил, что Ближний Восток всегда был территорий с повышенной сейсмической активностью. Поэтому не вызывает удивления тот факт, что землетрясение произошло именно в этом регионе.

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