Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Военный эксперт Игорь Никулин в беседе с Общественной службой новостей рассказал о возможных причинах землетрясений. Так, колебания земной поверхности мог вызвать подземный ядерный взрыв. Например, со стороны Израиля. Это вполне возможно, так как со стороны США поступали угрозы о том, что Турция и Иран «пожалеют» о том, что поддерживали Россию.
Сейчас никаких доказательств существования оружия нет. Однако в 1980-ых года и Советский Союз, и США занимались теоретическими разработками в этом направлении.
По словам Никулина, имеет смысл проверить работу станции HAARP на Аляске. Это научный проект США, направленный на исследование взаимодействия ионосферы с мощным электромагнитным излучением. Если в период подземных толчков на Ближнем Востоке она работала на полную мощность, то можно подозревать, что землетрясение было вызвано искусственными факторами.
В то же время Никулин напомнил, что Ближний Восток всегда был территорий с повышенной сейсмической активностью. Поэтому не вызывает удивления тот факт, что землетрясение произошло именно в этом регионе.