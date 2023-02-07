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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

В Турции спасатели вытащили из-под обломков 14-летнего ребенка

Сегодня, 14:13
В Турции в провинции Кахраманмараш специалисты спасательной службы достали из-под обломков здания 14-летнего подростка. Ребенок провел под завалами около суток.

Мальчик по имени Джан был извлечен из-под обломков живым, уточнили специалисты спасательной службы, сообщает 360tv.ru со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Именно в провинции Кахраманмараш находился эпицентр землетрясения, которое произошло в Турции утром 6 февраля. По последним данным, в результате катаклизма погиб 2921 человек, более 15 тысяч человек пострадали. Как рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, подземные толчки оказались самыми мощными с 1939 года.

От землетрясения серьезно пострадала Сирия, где жертвами стихии стали более 700 человек, 1,4 тысячи получили травмы.

#Происшествия
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