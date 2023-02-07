В Турции спасатели вытащили из-под обломков 14-летнего ребенка

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Мальчик по имени Джан был извлечен из-под обломков живым, уточнили специалисты спасательной службы, сообщает 360tv.ru со ссылкой на телеканал TRT Haber.
Именно в провинции Кахраманмараш находился эпицентр землетрясения, которое произошло в Турции утром 6 февраля. По последним данным, в результате катаклизма погиб 2921 человек, более 15 тысяч человек пострадали. Как рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, подземные толчки оказались самыми мощными с 1939 года.
От землетрясения серьезно пострадала Сирия, где жертвами стихии стали более 700 человек, 1,4 тысячи получили травмы.