В Турции спасатели вытащили из-под обломков 14-летнего ребенка

Именно в провинции Кахраманмараш находился эпицентр землетрясения, которое произошло в Турции утром 6 февраля. По последним данным, в результате катаклизма погиб 2921 человек, более 15 тысяч человек пострадали. Как рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, подземные толчки оказались самыми мощными с 1939 года.