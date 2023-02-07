В США в одном из штатов произошло самое мощное за 40 лет землетрясение

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
В США на северо-западе штата Нью-Йорк зафиксировали самое мощное землетрясение за последние 40 лет, сообщает 360tv.ru со ссылкой на канал NBC. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
6 февраля утром (днем по московскому времени) в нескольких километрах восточнее Уэст-Сенека в штате Нью-Йорк были зафиксированы подземные толчки. Очаг залегал на глубине в три километра, как отметили в Геологической службе США. Магнитуда землетрясения составила 3,8.
Начиная с 1983 года в этом районе происходило 24 землетрясения, магнитуда которых превышала 2,5. Однако самым мощным стало землетрясение, произошедшее в минувший понедельник.
Накануне в Турции произошло сильное землетрясение, число жертв которого приближается к 3 тысячам человек. Спасено около семи тысяч человек. В Сирии в результате землетрясения погибли более 500 человек. Землетрясение ощутили в 15 странах, в том числе, в России — подземные толчки фиксировались на Сахалине, в Японии, на Гаити и на Тайване.