В США в одном из штатов произошло самое мощное за 40 лет землетрясение

Накануне в Турции произошло сильное землетрясение, число жертв которого приближается к 3 тысячам человек. Спасено около семи тысяч человек. В Сирии в результате землетрясения погибли более 500 человек. Землетрясение ощутили в 15 странах, в том числе, в России — подземные толчки фиксировались на Сахалине, в Японии, на Гаити и на Тайване.