В Омской области оказалась самая низкая стоимость гробов в Сибири

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Омская область оказалась на последнем месте по стоимости изготовления гробов по всей Сибири, об этом сообщили « ФедералПресс».
В регионе можно купить гроб за 2,9 тысячи рублей. Отметим, что Республика Тыва возглавляет этот рейтинг и достигает максимальной стоимости — 7,7 тысяч рублей.
В Томской области за год выросла стоимость гробов на 56,7% и возглавила этот рейтинг. В Омской области стоимость выросла на 16%, в то время когда средний рост цен по Сибири составил — 20%.
Отметим, что за последние 10 лет стоимость на гробы в СФО возросла в 2,6 раза.