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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

В Омской области оказалась самая низкая стоимость гробов в Сибири

7 февраля 2023, 11:05
Фото: Город55
Средняя стоимость гроба в СФО выросла на 19,8%.

Омская область оказалась на последнем месте по стоимости изготовления гробов по всей Сибири, об этом сообщили « ФедералПресс».

В регионе можно купить гроб за 2,9 тысячи рублей. Отметим, что Республика Тыва возглавляет этот рейтинг и достигает максимальной стоимости — 7,7 тысяч рублей.

Фото: «ФедералПресс»

В Томской области за год выросла стоимость гробов на 56,7% и возглавила этот рейтинг. В Омской области стоимость выросла на 16%, в то время когда средний рост цен по Сибири составил — 20%.

Отметим, что за последние 10 лет стоимость на гробы в СФО возросла в 2,6 раза.

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#Ксения Карагодина#Продажи#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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