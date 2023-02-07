В Омской области объявлен прием заявок на третью премию «Предприниматель ГОроДА»

Заявки на участие в Премии принимаются до 5 марта 2023 г. на сайте предпринимательгорода.рф. Отбор победителей в номинациях пройдёт в два этапа. На первом экспертный совет сформирует шорт-лист. А затем своё решение озвучит наблюдательный совет Премии, в состав которого вошли руководители крупных омских компаний.