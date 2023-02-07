В Омской области объявлен прием заявок на третью премию «Предприниматель ГОроДА»

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«Предприниматель ГОроДА» проводится при поддержке правительства Омской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Главная цель Премии — выявить и отметить ярких предпринимателей, которые смогли создать и развить успешный бизнес в нашем регионе. Приём заявок стартует 7 февраля.
Павел Лавренчук, заместитель управляющего Омским отделением ПАО Сбербанк:
«Сбер уделяет большое внимание поддержке малого бизнеса, разрабатывает новые продукты и услуги, помогает открыть и развить свое дело. Премия „Предприниматель ГОроДА“, ставшая уже традиционным мероприятием, создана для тех, кто ведет свой бизнес в Омске и Омской области, для тех, кто хочет здесь жить, растить детей, связывает свое будущее с регионом. Для нас было важно создать проект не столько для определения лучших, сколько для того, чтобы дать возможность участникам наладить новые деловые контакты, обменяться опытом друг с другом и с признанными экспертами в бизнесе. А кому-то участие в Премии позволит заявить о себе и своем бизнесе, расширить клиентскую аудиторию».
Александр Бурков, Губернатор Омской области:
«Стоит отметить, что омское предпринимательское сообщество достойно ответило на все вызовы современности. Прежде всего это работа в условиях пандемии и беспрецедентного санкционного давления. С уверенностью можно сказать, что бизнес не просто адаптировался к новым реалиям, но и активно развивается в регионе. В настоящее время в Омской области насчитывается более 63 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. На них занято свыше 175 тыс. человек. Это больше на 4%, чем в прошлом году. Сумма налоговых поступлений от субъектов МСП выросла на 22% и составила 16,7 млрд рублей. Это хорошие цифры, которые говорят о том, что нам удалось сохранить предпринимательскую активность в регионе. Значимую роль в этом играет конкурс „Предприниматель ГОроДА“. Он позволяет выявить тех, кто своим трудом вносит значительный вклад в экономику и на кого хочется равняться остальным».
За два года заявки на участие в Премии подали более 1.5 тыс. предпринимателей из Омска и районов области. Призовой фонд составил более 1,2 млн рублей, свыше 50 000 голосов было отдано в поддержку «народных предпринимателей».
В этом году участникам проекта предлагается заявиться в одной из четырех номинаций:
— Бизнес в сфере услуг;
— Бизнес в сфере производства;
— Бизнес в сфере торговли;
— Развиваю бизнес в другой сфере.
Заявки на участие в Премии принимаются до 5 марта 2023 г. на сайте предпринимательгорода.рф. Отбор победителей в номинациях пройдёт в два этапа. На первом экспертный совет сформирует шорт-лист. А затем своё решение озвучит наблюдательный совет Премии, в состав которого вошли руководители крупных омских компаний.
Александр Осминин, управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства:
«Ключевой показатель успешности бизнеса — это его прибыльность, но есть и другие достижения. Например, количество созданных рабочих мест, внедрение инноваций, или рациональное использование природных ресурсов, поэтому Наблюдательный совет, при выборе победителя, оценивает комплекс факторов. Стать победителем Премии, получить признание со стороны экспертного сообщества, — особое достижение. Благодаря этой Премии выявляются лучшие практики в различных сферах бизнеса».
Наблюдательный совет Премии вправе учреждать дополнительные номинации для предпринимателей. Кроме того, все, кто заполнит короткую анкету на сайте предпринимательгорода.рф автоматически станут участниками голосования на сайте Премии. С 20 февраля 2023 года омичи смогут проголосовать за одного предпринимателя, который и получит звание «народного».
Имена победителей в каждой номинации назовут в апреле 2023 г.
Победители примут участие в бизнес-миссии и наставнических сессиях с руководителями крупнейших омских компаний, а также получат сертификаты на разработку лендинга или брендбука, либо на услуги по ведению социальных сетей и размещение своей продукции на маркетплейсах.
Александр Дерябин, председатель ОРО «ОПОРА РОССИИ»
«Предпринимательство требует постоянной адаптации, заставляет держать руку на пульсе времени, особенно в регионах, где объективно экономические условия гораздо сложнее, чем в столицах. Именно поэтому отмечать труд предпринимателей премией в нашей области — это отличная традиция. Премия также не стоит на месте, каждый год в ней появляются новые акценты. В этом году таким акцентом станет определение, помимо победителей в номинациях, главного „Предпринимателя ГОроДА“.
Анна Негодуйко, министр экономики Омской области:
«Предприниматели — главная движущая сила экономики. Поэтому для развития бизнеса в регионах реализуются специальные меры поддержки, для этого на федеральном уровне запущен национальный проект по малому и среднему предпринимательству. Омские бизнесмены еще раз подтвердили тезис о том, что способны гибко реагировать на внешние факторы и вызовы, перестраивать и менять бизнес-процессы. Эта премия дает возможность выделить лидеров, которые занимаются любимым делом, создают рабочие места, участвуют в развитии региона, применяют инновационные подходы, в результате увеличивают доходы, а это инвестиции в экономику».
Информационными партнерами третьей премии выступают новостной портал Оm1, сетевое издание Город55, Радио Сибирь.
Техническим партнёром премии в этом году стал победитель премии в номинации «Цифровой предприниматель ГОроДА 2020», студия автоматизации бизнеса OSMINOG Project.