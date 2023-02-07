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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

В Омске под окнами многоэтажки нашли тело пенсионерки со смертельными ранами

7 февраля 2023, 06:03
Фото: 1MI
Иллюстрация
Предварительно, по выводам силовиков, смерть женщины не является криминальной.

В Омске следователи разбираются во всех нюансах инцидента у дома по улице Крупской 9/1 на Левом Берегу Омска, где накануне нашли тело 70-летней пенсионерки.

«В понедельник, 6 февраля, около 06:14 случайные прохожие наткнулись на тело пенсионерки с телесными повреждениями», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывшие на место эксперты осмотрели труп и установили, что данная смерть не является криминальной исключили они и несчастный случай. Известно, что погибшая жила в этом же доме на 8-м этаже.

По факту случившегося проводится проверка.

#Смерть#ЧП#Пенсионеры#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Василий Попов#Эксклюзивы
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