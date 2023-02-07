В Омске под окнами многоэтажки нашли тело пенсионерки со смертельными ранами

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В Омске следователи разбираются во всех нюансах инцидента у дома по улице Крупской 9/1 на Левом Берегу Омска, где накануне нашли тело 70-летней пенсионерки.
«В понедельник, 6 февраля, около 06:14 случайные прохожие наткнулись на тело пенсионерки с телесными повреждениями», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывшие на место эксперты осмотрели труп и установили, что данная смерть не является криминальной исключили они и несчастный случай. Известно, что погибшая жила в этом же доме на 8-м этаже.
По факту случившегося проводится проверка.