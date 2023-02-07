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Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

В Омске официально назначили нового директора регионального Фонда капремонта

7 февраля 2023, 07:46
Фото: Минэнерго и ЖКК Омской области
Перед новым руководителем уже поставили главные задачи.

Сегодня, 7 февраля Александр Хомин был назначен директором НКО Омской области «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов», об этом сообщили в Минэнерго и ЖКК Омской области.

С 2016 года Александр Хомин работает в фонде капремонта, а в 2020 году он занял должность заместителя директора по техническим вопросам. Осенью 2022 года представлял Омскую область в ДНР, где курировал восстановительные работы.

Министр энергетики и ЖКК Владимир Шнипко поставил перед новым директором следующие задачи:

  1. Снизить дебиторскую задолженность.
  2. Выполнить программы капитального ремонта.

Отметим, что Александр Юрьевич имеет значительный опытом работы, который поможет ему успешно справиться с этими задачами.

В омском фонде капремонта определились, кто займет должность директора
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#Ксения Карагодина#Фонд капремонта#Назначение#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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