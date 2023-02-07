В Омске официально назначили нового директора регионального Фонда капремонта

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:48
Сегодня, 7 февраля Александр Хомин был назначен директором НКО Омской области «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов», об этом сообщили в Минэнерго и ЖКК Омской области.
С 2016 года Александр Хомин работает в фонде капремонта, а в 2020 году он занял должность заместителя директора по техническим вопросам. Осенью 2022 года представлял Омскую область в ДНР, где курировал восстановительные работы.
Министр энергетики и ЖКК Владимир Шнипко поставил перед новым директором следующие задачи:
Отметим, что Александр Юрьевич имеет значительный опытом работы, который поможет ему успешно справиться с этими задачами.