В Америке дочь хранила тело матери в морозильнике два года

Как пишет Общественная служба новостей, к правоохранителям обратилась внучка девяносто шестилетней женщины - она просила полицейских убедиться, что с бабушкой все в порядке, поскольку та не выходила на связь длительное время. Тело пожилой американки сотрудники правоохранительных органов нашли в морозильной камере в гараже в ходе осмотра дома ее дочери. По предварительным данным, женщина скончалась в позапрошлом году.