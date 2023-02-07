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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

В Америке дочь хранила тело матери в морозильнике два года

Сегодня, 09:06
В NBC News сообщили, что Чикаго шестидесяти девятилетняя американка на протяжении двух лет хранила в морозильной камере тело своей матери и подделала документы.

Как пишет Общественная служба новостей, к правоохранителям обратилась внучка девяносто шестилетней женщины - она просила полицейских убедиться, что с бабушкой все в порядке, поскольку та не выходила на связь длительное время. Тело пожилой американки сотрудники правоохранительных органов нашли в морозильной камере в гараже в ходе осмотра дома ее дочери. По предварительным данным, женщина скончалась в позапрошлом году.

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