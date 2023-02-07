Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
В Фонде капремонта Омской области обнародовали краткосрочные планы по ремонту домов в 2023 году. Ориентировочно будет отремонтировано 105 многожэтажек, собственники которых накапливали взносы на общем счете регоператора.
«Перечень домов определен краткосрочным планом. Он утвержден региональным Министерством энергетики и жилищно-коммунального комплекса на ближайшие три года, то есть с 2023 по 2025 года», — пояснили в омском фонде капремонта.
Обнародовали в Фонде и сам список домов, где указан вид работ, ориентировочная стоимость, год окончания и источники финансирования.
Собственно, ниже сам этот список.