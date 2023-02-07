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Posted Сегодня, 03:42

Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

В 2023 году в Омской области капитально отремонтируют 105 домов

7 февраля 2023, 03:42
Фото: 1MI
Иллюстрация
Такие планы озвучили в региональном Фонде капитального ремонта многоквартирных домов.

В Фонде капремонта Омской области обнародовали краткосрочные планы по ремонту домов в 2023 году. Ориентировочно будет отремонтировано 105 многожэтажек, собственники которых накапливали взносы на общем счете регоператора.

«Перечень домов определен краткосрочным планом. Он утвержден региональным Министерством энергетики и жилищно-коммунального комплекса на ближайшие три года, то есть с 2023 по 2025 года», — пояснили в омском фонде капремонта.

Обнародовали в Фонде и сам список домов, где указан вид работ, ориентировочная стоимость, год окончания и источники финансирования.

Собственно, ниже сам этот список.

План по капремонту
#Василий Попов#Строительство#Капремонт#Жилье#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия
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