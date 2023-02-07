Топ арбитража. Долги депутата Лунева, претензии Студеникина и банкротство «Юнигаза»

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
Modified Сегодня, 03:01
Updated Сегодня, 03:01
1-е и 2-е место. Банкротство, банки, «Юнигаз»
Надолго увязнуть в банкротных делах, а также в судах и пересудах с кредиторами и контрагентами рискует омское ООО «Юнигаз». Дело в том, что 18 января текущего года в омский арбитраж поступило заявление от этой компании о признании несостоятельным ООО «Максима». Сумма исковых требований превысила 791.5 млн рублей. Между тем в этот же день в суд обращается ООО «Рекламно-производственная компания» (РПК) из города Новосибирска и предъявляет банкротный иск уже к самому «Юнигазу». Изначально сумма исковых требований там составляла всего чуть более 334 тысяч рублей, однако затем увеличилась до почти 454.2 млн рублей. Позже в этих судебных тяжбах в качестве третьего лица появился ПАО «Банк ВТБ».
Началось все с того, что изначально именно «Банк ВТБ» задумал взыскать свои долги и обанкротить «Юнигаз» и «Максиму». Однако омские предприниматели слегка опередили события и сами побежали в арбитраж с заявлениями о несостоятельности.
Сначала «Юнигаз» предъявил претензии к «Максиме». В ответ в последней через пару дней ходатайствовали перед судом о самобанкротстве, а на следующий день свои требования к «Максиме» выкатил уже и «Банк ВТБ».
На данный момент судья пока что оставил все эти заявления и ходатайства без движения, мотивировав это тем, что стороны не донесли ряд документов и не уплатили госпошлину. Для одних крайний срок для исправления всех замечаний — до 27 февраля, для других — до 2 марта текущего года.
По похожему сценарию с небольшими исключениями развивалась и ситуация по иску новосибирской «РПК» к «Юнигазу». За обращением новосибирцев в арбитраж последовало заявление о самобанкротстве от «Юнигаза», а затем и ходатайство от «Банка ВТБ». В этой тяжбе на данном этапе суд удовлетворил только требования банкиров, а остальным участникам, как и в первом случае, предложили донести недостающие документы.
Несколько слов скажем и о некоторых участниках этих запутанных дел о несостоятельности. Компания «Юнигаз» прежде всего известна в Омске как владелец сети заправок, которые долгое время работали под брендом «Лукойл». «Максима» позиционирует себя как топливный трейдер — торгует жидким и газообразным моторным топливом, имела годовую выручку по итогам 2021 года в 2.1 млрд рублей и принадлежит омскому предпринимателю Алексею Игнатьеву, который входил в топ самых богатых омичей по итогам 2020 года, где занимал 75-ю строчку.
Что касается новосибирской «РПК», то, несмотря на название, основным видом деятельности этой компании указано «строительство жилых и нежилых зданий». Отметим, что с 2015 по 2021 год, как следует из открытых данных, у фирмы нулевая выручка и чистая прибыль.
3-е место. Масло, жир да Студеникин
Более 272.7 млн рублей хочет взыскать в Арбитражном суде Омской области ООО «Омскойл» с российско-китайского ООО «Руссельторг», которое зарегистрировано в Москве.
На данный момент в карточках дела нет информации, откуда взялись эти долги, но если внимательно проанализировать, чем занимаются ответчик и истец, то можно сделать кое-какие выводы.
Компания «Омскойл», которой владеет один из богатейших людей Омской области Григорий Студеникин, попавший по итогам 2021 года на 20-ю строчку рейтинга Города55, занимается производством растительных масел и жиров.
При этом московское «Руссельторг», которым владеют китайский бизнесмен Лю Юйтин и предпринимательница Виктория Тужилкина, как раз и специализируется на оптовой торговле пищевыми маслами и жирами. Потому не исключено, что долги на 272.7 млн рублей появились после неоплаты продукции, которую «Омскойл» предоставил москвичам под реализацию.
4-е место. Депутат Лунев с долгами на две сотни миллионов
Свыше 207.1 млн рублей через суд взыскивает ООО «Газпром Межрегионгаз Омск» с ООО «Теплогенерирующий комплекс» («ТГКОМ»). Как указано в карточке дела, данная сумма — это долги по договорам энергоснабжения.
Дело в том, что «Газпром Межрегионгаз Омск», по сути, является единственным поставщиком газа для муниципальных и частных котельных. В свою очередь, «ТГКОм» — это крупнейший снабженец жителей Амурского поселка в Омске теплом и горячей водой. Единственным учредителем этой компании значится известный омский предприниматель Евгений Реддих, а руководит ею депутат Омского городского Совета Аркадий Лунев.
Отметим, что в январе прошлого года «Газпром Межрегионгаз Омск» уже судился с «ТГКОМом» по долгам за газ на сумму свыше 194 млн рублей. Вот только тогда суд оставил это заявление без движения, поскольку представители истца повторно не явились в суд и не ходатайствовали о рассмотрении дела в их отсутствие. Возможно, договорились?
5-е место. Налоговики против фруктово-овощных магнатов
Арбитражный суд Омской области принял к рассмотрению заявление Межрайонной инспекции ФНС № 7 по Омской области о признании банкротом ООО «Глобус-Агро». Сумма претензий налоговиков превысила 200.8 млн рублей.
Компания «Глобус-Агро» является одним из крупнейших в Омской области оптовиков, который специализируется на поставках овощей и фруктов. Единственным учредителем и руководителем общества значится предприниматель Эльнур Салимов.
За 2021 год, по открытым данным, выручка компании составила порядка 997.6 млн рублей, а чистая прибыль — 18.5 млн рублей.
Отметим, что 17 ноября 2022 года судебные приставы возбудили на «Глобус-Агро» исполнительное производство по взысканию налогов и сборов, в том числе и пени, на сумму более 195.7 мл рублей. Теперь вот налоговики добиваются правды в суде, но уже на совсем другую сумму.