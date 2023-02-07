Топ арбитража. Долги депутата Лунева, претензии Студеникина и банкротство «Юнигаза»

Надолго увязнуть в банкротных делах, а также в судах и пересудах с кредиторами и контрагентами рискует омское ООО «Юнигаз». Дело в том, что 18 января текущего года в омский арбитраж поступило заявление от этой компании о признании несостоятельным ООО «Максима». Сумма исковых требований превысила 791.5 млн рублей. Между тем в этот же день в суд обращается ООО «Рекламно-производственная компания» (РПК) из города Новосибирска и предъявляет банкротный иск уже к самому «Юнигазу». Изначально сумма исковых требований там составляла всего чуть более 334 тысяч рублей, однако затем увеличилась до почти 454.2 млн рублей. Позже в этих судебных тяжбах в качестве третьего лица появился ПАО «Банк ВТБ».