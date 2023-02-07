Сейсмолог Завьялов назвал регионы России, где могут происходить землетрясения

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Сейсмолог из Института физики Земли РАН Алексей Завьялов рассказал Общественной службе новостей о регионах РФ, представляющих похожую сейсмическую опасность. Это Камчатка, Республика Алтай, Саяны, Южный Урал, Крым, Северный Кавказ, а также Дальний Восток и Байкальская рифтовая зона. На всех этих территориях происходит регулярная сейсмическая активность, хотя для жителей она незаметна.
Населению этих субъектов важно знать о порядке действий на случай землетрясения. Власти муниципалитетов должны позаботиться об этом.
Сейсмолог напомнил, что жителям высоток не нужно выбегать на лестничную площадку или спускаться на лифте, поскольку из-за толчков лифтовая шахта может быть повреждена, и есть риск оказаться в западне. На лестничной площадке можно оказаться в толпе, которая в панике может просто задавить. Лучше остаться в квартире и найти безопасное место. Например, под столом или под кроватью – крепкая мебель предотвратит падение обломков. Также можно встать в стык капитальных стен и стоять там.
Эксперт обратил внимание, что постоянный страх перед землетрясением негативно сказывается на психическом состоянии граждан. В связи с этим администрация должна регулярно контролировать сейсмическую опасность субъекта и следить за устойчивостью жилфонда.