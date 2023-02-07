Сейсмолог Завьялов назвал регионы России, где могут происходить землетрясения

Сейсмолог напомнил, что жителям высоток не нужно выбегать на лестничную площадку или спускаться на лифте, поскольку из-за толчков лифтовая шахта может быть повреждена, и есть риск оказаться в западне. На лестничной площадке можно оказаться в толпе, которая в панике может просто задавить. Лучше остаться в квартире и найти безопасное место. Например, под столом или под кроватью – крепкая мебель предотвратит падение обломков. Также можно встать в стык капитальных стен и стоять там.