Сейсмолог назвал причины разрушения домов при землетрясениях

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Земная поверхность колебалась и в течение дня, однако с меньшей амплитудой. Подземные толчки ощущались в Израиле, Северном Кавказе, Армении и даже в Гренландии.
Сейсмолог из Института физики Земли РАН Алексей Завьялов рассказал в беседе с Общественной службой новостей о том, можно ли предсказать землетрясение, а также о причинах разрушения зданий при подземных толчках.
По словам эксперта, невозможно предугадать возможный очаг землетрясения. Однако можно знать места, где колебания земной поверхности в принципе могут произойти. Приграничные территории Турции, Сирии и Иордании как раз относятся к одному из таких мест.
Сейсмолог обратил внимание, что при строительстве жилых домов на потенциально опасных территориях нужно учитывать сейсмологическую активность. Для этого существует специальные правила проектировки сооружений. Некачественные дома при землетрясении разрушаются быстро, и количество погибших там гораздо больше по сравнению с домами более качественной застройки.
По словам Завьялова, необходимо не только правильно проектировать здание, но и правильно строить его. На этом этапе зачастую возникают проблемы.
Однако разрушиться могут и даже качественно построенные здания. Речь идет о районах, где земные колебания являются частым явлением. Жители могут даже не ощущать сейсмологическую активность, а вот на состоянии сооружений она отражается. На таких зданиях со временем появляются трещины, и при сильных толчках конструкции могут не выдержать.
Таким образом, даже правильно спроектированное и построенное здание нужно регулярно проверять на устойчивость при его эксплуатации.