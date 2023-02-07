Сейсмолог назвал причины разрушения домов при землетрясениях

Однако разрушиться могут и даже качественно построенные здания. Речь идет о районах, где земные колебания являются частым явлением. Жители могут даже не ощущать сейсмологическую активность, а вот на состоянии сооружений она отражается. На таких зданиях со временем появляются трещины, и при сильных толчках конструкции могут не выдержать.