Сектор сельского хозяйства в России увеличил выпуск продукции на 5%

По его словам, с помощью таких мероприятий потребитель узнает о новых возможностях, которые появились на российском рынке, например познакомится с новыми продовольственными брендами и компаниями-производителями. А сами производители получат возможность найти новых партнеров. Стоит отметить, что за 10 месяцев 2022 года объем выпуска российской сельхозпродукции вырос на 5% и превысил отметку в 7 триллионов рублей.