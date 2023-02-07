Сектор сельского хозяйства в России увеличил выпуск продукции на 5%

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Пилотный проект позволит местному бизнесу участвовать в региональных и международных выставках, представлять там свою продукцию на льготных условиях.
В этом году под выставку заняты все павильоны «Экспоцентра», которые поделили на специальные салоны: от мяса и молока до напитков и сладостей. Региональные торгово-промышленные палаты организовали коллективные экспозиции, объединяющие сразу несколько компаний из одного субъекта.
«Выставки — это возможность прорекламировать себя. Уже сейчас на выставке достаточно много новых российских брендов, которые появились за прошедшее время. Это связано и с уходом зарубежных партнеров, и с развитием российского рынка продовольствия», — отметил президент ТПП РФ Сергей Катырин.
По его словам, с помощью таких мероприятий потребитель узнает о новых возможностях, которые появились на российском рынке, например познакомится с новыми продовольственными брендами и компаниями-производителями. А сами производители получат возможность найти новых партнеров. Стоит отметить, что за 10 месяцев 2022 года объем выпуска российской сельхозпродукции вырос на 5% и превысил отметку в 7 триллионов рублей.
Также Катырин отметил, что на выставке запланировано несколько десятков деловых мероприятий.
Деловая программа включает в себя пленарные заседания, тематические сессии и круглые столы. Среди ключевых тем: развитие сбыта российской органической продукции, изменения на отечественном продовольственном рынке и упрощение доступа в торговые сети.
Генеральный директор АО «Экспоцентр» Алексей Вялкин отметил, что в этом году выставка выросла почти на 10%.
«Мы очень рады, что из более чем 2000 компаний полторы тысячи — это российское представительство, это российские экспоненты: малые, средние и крупные компании, которые, естественно, развивают свою линейку продукции», — отметил он.
Он рассказал, что на выставке будут работать зоны закупки сетей, где крупные российские ретейлеры смогут познакомиться с новыми для себя компаниями, определиться на будущий год с тем, какие из них смогут завоевать новые ниши в ретейле.