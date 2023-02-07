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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Регистрация на десятый Югорский лыжный марафон пройдет до 5 апреля

7 февраля 2023, 13:05
Фото: фрагмент видео YouTube
Регистрация на десятый ежегодный Югорский лыжный марафон стартовала на сайте ugraloppet.ru. Соревнования пройдут 7 и 8 апреля в пойме реки Горной в Ханты-Мансийске.

Правительство ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и местная Федерация лыжных гонок выступают организаторами ставшего уже традиционным забега. Партнером мероприятия также остается банк «Открытие», а информационным партнером – медиахолдинг 1MI. В 2022 году участниками гонок стали более 3,8 тыс. человек из 61 региона России, передает sovsport.ru.

7 апреля 2023 года состоится забег на дистанции в 50 километров классическим стилем. На старт могут выходить участники старше 19 лет. При уплате регистрационного сбора до 28 февраля стоимость составит 1300 рублей, после 28 февраля – 2500 рублей.

8 апреля стартует массовая гонка на дистанции 50 километров свободным стилем, а также  запланированы забеги на 25 километров (для участников старше 15 лет) и пять километров (старше 10 лет). Стоимость участия в полумарафоне – 1500 рублей (при регистрации на сайте до 28 февраля – 700 рублей), на дистанции в пять километров – 1000 рублей (400 рублей при ранней регистрации до конца февраля).

Бесплатно участвовать в гонке могут дети до 12 лет, сурдлимпийцы и паралимпийцы, ветераны Великой Отечественной войны и труда, ветераны боевых действий. Скидка 50% от размера стартового сбора на момент регистрации предоставляется пенсионерам. Заявки принимаются до 6 апреля включительно.

При регистрации на марафон до 20 февраля любой участник может заказать для себя нагрудный номер со своими именем и фамилией. Стоимость такого номера – 1000 рублей.

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