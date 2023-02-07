Регистрация на десятый Югорский лыжный марафон пройдет до 5 апреля

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Правительство ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и местная Федерация лыжных гонок выступают организаторами ставшего уже традиционным забега. Партнером мероприятия также остается банк «Открытие», а информационным партнером – медиахолдинг 1MI. В 2022 году участниками гонок стали более 3,8 тыс. человек из 61 региона России, передает sovsport.ru.
7 апреля 2023 года состоится забег на дистанции в 50 километров классическим стилем. На старт могут выходить участники старше 19 лет. При уплате регистрационного сбора до 28 февраля стоимость составит 1300 рублей, после 28 февраля – 2500 рублей.
8 апреля стартует массовая гонка на дистанции 50 километров свободным стилем, а также запланированы забеги на 25 километров (для участников старше 15 лет) и пять километров (старше 10 лет). Стоимость участия в полумарафоне – 1500 рублей (при регистрации на сайте до 28 февраля – 700 рублей), на дистанции в пять километров – 1000 рублей (400 рублей при ранней регистрации до конца февраля).
Бесплатно участвовать в гонке могут дети до 12 лет, сурдлимпийцы и паралимпийцы, ветераны Великой Отечественной войны и труда, ветераны боевых действий. Скидка 50% от размера стартового сбора на момент регистрации предоставляется пенсионерам. Заявки принимаются до 6 апреля включительно.
При регистрации на марафон до 20 февраля любой участник может заказать для себя нагрудный номер со своими именем и фамилией. Стоимость такого номера – 1000 рублей.