Регистрация на десятый Югорский лыжный марафон пройдет до 5 апреля

8 апреля стартует массовая гонка на дистанции 50 километров свободным стилем, а также запланированы забеги на 25 километров (для участников старше 15 лет) и пять километров (старше 10 лет). Стоимость участия в полумарафоне – 1500 рублей (при регистрации на сайте до 28 февраля – 700 рублей), на дистанции в пять километров – 1000 рублей (400 рублей при ранней регистрации до конца февраля).