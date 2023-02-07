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Posted Сегодня, 04:40

Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Рано утром в пригороде Омска под колесами автомобиля погибла 76-летняя пенсионерка

7 февраля 2023, 04:40
Фото: УГИБДД по Омской области
Погибшая переходила дорого в неположенном месте
Трагедия произошла на одной из улиц поселка Иртышский Омского района.

В Омской области госавтоинспекторы работают на месте смертельного наезда на пешехода в пригородном поселке Иртышский, который унес жизнь 76-летней женщины.

«Предварительно, около 08:30 на улице Степной в поселке Иртышский 35-летняя женщина за рулем автомобиля «ВАЗ-21074» сбила пенсионерку», – рассказали в УГИБДД по Омской области.
Автомобилем управляла 35-летняя женщина
Фото: УГИБДД по Омской области

В результате наезда от полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. По предварительной информации, сельчанка переходила дорогу в неположенном месте.

По факту этой аварии проводится проверка.

#Василий Попов#ЧП#Авария#Смерть#ДТП#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Омский район
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