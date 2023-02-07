Рано утром в пригороде Омска под колесами автомобиля погибла 76-летняя пенсионерка

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 05:16
В Омской области госавтоинспекторы работают на месте смертельного наезда на пешехода в пригородном поселке Иртышский, который унес жизнь 76-летней женщины.
«Предварительно, около 08:30 на улице Степной в поселке Иртышский 35-летняя женщина за рулем автомобиля «ВАЗ-21074» сбила пенсионерку», – рассказали в УГИБДД по Омской области.
В результате наезда от полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. По предварительной информации, сельчанка переходила дорогу в неположенном месте.
По факту этой аварии проводится проверка.