Прокуратура в Омской области помогла жителям соседнего региона разобраться с пенсией

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Прокуратура Кормиловского района Омской области помогла восстановить нарушенные трудовые и пенсионные права жителей города Ишима Тюменской области, которые некогда работали в ОАО «Ишимсельмаш».
«Установлено, что завод, находящийся и расположенный в соседнем регионе, с 2016 года имел юридический адрес регистрации в Кормиловском районе Омской области, в 2018 году предприятие было ликвидировано», — пояснили в прокуратуре Омской области.
Вот только при ликвидации документы по личному составу работников не были переданы, как того требует закон, в архив Омской либо Тюменской областей. Эта оплошность привела к тому, что сведения о периодах трудовой деятельности, размере заработной платы не были учтены в полном объеме при определении трудового стажа и расчете размера пенсий бывших работников.
«Прокуратура направила иск к ликвидатору предприятия с требованием обязать ее передать документы по личному составу на хранение в архивный отдел администрации Кормиловского района Омской области», — сообщили в региональной прокуратуре.
Суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме и в итоге в архив передали документы по личному составу работников с 1970 по 2018 годы.