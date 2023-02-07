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Published Сегодня, 04:59

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Прокуратура в Омской области помогла жителям соседнего региона разобраться с пенсией

7 февраля 2023, 04:59
Фото: 1MI
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Предприятие, которое было прописано в Омской области, при ликвидации «запамятовало» передать данные о своих работниках.

Прокуратура Кормиловского района Омской области помогла восстановить нарушенные трудовые и пенсионные права жителей города Ишима Тюменской области, которые некогда работали в ОАО «Ишимсельмаш».

«Установлено, что завод, находящийся и расположенный в соседнем регионе, с 2016 года имел юридический адрес регистрации в Кормиловском районе Омской области, в 2018 году предприятие было ликвидировано», — пояснили в прокуратуре Омской области.

Вот только при ликвидации документы по личному составу работников не были переданы, как того требует закон, в архив Омской либо Тюменской областей. Эта оплошность привела к тому, что сведения о периодах трудовой деятельности, размере заработной платы не были учтены в полном объеме при определении трудового стажа и расчете размера пенсий бывших работников.

«Прокуратура направила иск к ликвидатору предприятия с требованием обязать ее передать документы по личному составу на хранение в архивный отдел администрации Кормиловского района Омской области», — сообщили в региональной прокуратуре.

Суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме и в итоге в архив передали документы по личному составу работников с 1970 по 2018 годы.

#Василий Попов#Прокуратура#Деньги#Пенсия#Общество#Город#Происшествия#Суд#Новости#Омск#Омская область#Россия#Кормиловский район#Ишим#Тюменская область
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