Прокуратура в Омской области помогла жителям соседнего региона разобраться с пенсией

Вот только при ликвидации документы по личному составу работников не были переданы, как того требует закон, в архив Омской либо Тюменской областей. Эта оплошность привела к тому, что сведения о периодах трудовой деятельности, размере заработной платы не были учтены в полном объеме при определении трудового стажа и расчете размера пенсий бывших работников.