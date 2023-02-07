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Published Сегодня, 08:40

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Продавал «несуществующие» товары. Омича уличили в серийном мошенничестве

7 февраля 2023, 08:40
Фото: Город55

Омича будут судить за серию мошеннических продаж в Интернете

Жертвами мошеннических действий стали не только омичи, но и жители Крыма, Ярославля, Оренбурга, Екатеринбурга и Кемеровской области.

Омича уличили в серии мошеннических действий, которые он совершил под предлогом продажи разных товаров в Интернете, об этом сообщили в Управление МВД России по Омской области. Ущерб составил — 31 тыс. рублей. Причастность мужчины к аналогичным преступлениям продолжают устанавливать.

Дознавателем установлено, что 20-летний фигурант размещал объявления о продаже различных товаров на бесплатных сайтах. Отметим, что фото он для убедительности брал из Интернета и ставил небольшую стоимость товара, а также обещал выгодную доставку и активно рассказывал о товаре в переписках с покупателями. А когда потерпевшие переводили предоплату, обвиняемый вносил их в «черный» список и удалял объявление. После омич снова создавал новый аккаунт.

Полиция задержала мужчину в Пензе. В данный момент в суд предано уголовное дело о 7 преступлениях по ч. 1 ст. 159 УК РФ. Отметим, что омича уже привлекали к уголовной ответственности за кражи, мошенничество и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

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#Ксения Карагодина#Видео#Мошенничество#Прокуратура#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Суд#Жалобы#Новости#Омск#Омская область
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