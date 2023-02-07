Продавал «несуществующие» товары. Омича уличили в серийном мошенничестве

Дознавателем установлено, что 20-летний фигурант размещал объявления о продаже различных товаров на бесплатных сайтах. Отметим, что фото он для убедительности брал из Интернета и ставил небольшую стоимость товара, а также обещал выгодную доставку и активно рассказывал о товаре в переписках с покупателями. А когда потерпевшие переводили предоплату, обвиняемый вносил их в «черный» список и удалял объявление. После омич снова создавал новый аккаунт.