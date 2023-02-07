Продавал «несуществующие» товары. Омича уличили в серийном мошенничестве

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:43
Омича уличили в серии мошеннических действий, которые он совершил под предлогом продажи разных товаров в Интернете, об этом сообщили в Управление МВД России по Омской области. Ущерб составил — 31 тыс. рублей. Причастность мужчины к аналогичным преступлениям продолжают устанавливать.
Дознавателем установлено, что 20-летний фигурант размещал объявления о продаже различных товаров на бесплатных сайтах. Отметим, что фото он для убедительности брал из Интернета и ставил небольшую стоимость товара, а также обещал выгодную доставку и активно рассказывал о товаре в переписках с покупателями. А когда потерпевшие переводили предоплату, обвиняемый вносил их в «черный» список и удалял объявление. После омич снова создавал новый аккаунт.
Полиция задержала мужчину в Пензе. В данный момент в суд предано уголовное дело о 7 преступлениях по ч. 1 ст. 159 УК РФ. Отметим, что омича уже привлекали к уголовной ответственности за кражи, мошенничество и умышленное причинение легкого вреда здоровью.