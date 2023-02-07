Принудительное лечение. Жителя Омской области признали невменяемым

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Завершили уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Черлакского района, которого обвинили в преступлении п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ, об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.
Напомним, что на территории парка Победы в Черлаке 30 августа 2022 года около 17:30 мужчина повредил мемориальные сооружения с текстовыми надписями и фотоизображениями лиц, которые защищали Отечество в ВОВ.
Следствие установило, что мужчина нуждается в принудительном лечении в медорганизации, где оказывают психиатрическую помощь. Отметим, что материалы следствия направят в суд для применения принудительных медицинских мер к обвиняемому.