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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Принудительное лечение. Жителя Омской области признали невменяемым

7 февраля 2023, 09:25
Фото: Город55

Житель Черлакского района направлен судом на принудительное лечение

Обвиняемый по своему психическому состоянию нуждается в психиатрической помощи.

Завершили уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Черлакского района, которого обвинили в преступлении п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ, об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Напомним, что на территории парка Победы в Черлаке 30 августа 2022 года около 17:30 мужчина повредил мемориальные сооружения с текстовыми надписями и фотоизображениями лиц, которые защищали Отечество в ВОВ.

Следствие установило, что мужчина нуждается в принудительном лечении в медорганизации, где оказывают психиатрическую помощь. Отметим, что материалы следствия направят в суд для применения принудительных медицинских мер к обвиняемому.

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#Ксения Карагодина#Омск#Омская область#Новости#Общество#Город#Происшествия#Памятники#Прокуратура#Суд#Лечение
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