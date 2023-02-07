Президент РФ провел встречу с главой столицы Собяниным

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Известно, что Путин начал беседу, рассказав, что ему известно о том, что происходит в Москве в целом. При этом он хотел бы подвести итоги по ряду вопросов за некоторые промежутки времени минувшего года.
Мэр столицы подчеркнул, что при президентской поддержке в Москве в течение последних лет было реализовано множество масштабных проектов. Благодаря этому столица РФ оказалась в числе лидеров среди мегаполисов, пишет Russian.rt.com.