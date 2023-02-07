Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:41

Published Сегодня, 16:41

Modified Сегодня, 16:42

Updated Сегодня, 16:42

Президент РФ провел встречу с главой столицы Собяниным

Сегодня, 16:41
Сообщается о проведении встречи Владимира Путина, главы России, с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Известно, что Путин начал беседу, рассказав, что ему известно о том, что происходит в Москве в целом. При этом он хотел бы подвести итоги по ряду вопросов за некоторые промежутки времени минувшего года.

Мэр столицы подчеркнул, что при президентской поддержке в Москве в течение последних лет было реализовано множество масштабных проектов. Благодаря этому столица РФ оказалась в числе лидеров среди мегаполисов, пишет Russian.rt.com.

Подпишитесь
«Я умру в этой очереди». В Омской области жилья дожидаются более 27 тысяч человек
Сегодня, 04:00
Топ арбитража. Долги депутата Лунева, претензии Студеникина и банкротство «Юнигаза»
Сегодня, 03:01
Омский Горсовет захотел новую транспортную развязку в самом центре города
Сегодня, 10:12
Большинство деревьев, высаженных на Зеленом острове и на Бударина, погибло
Сегодня, 08:18
Чиновники хотят увеличить плотность застройки в самом центре Омска
Сегодня, 04:04
На одном из предприятий семьи Антропенко сменился гендиректор
Сегодня, 09:31