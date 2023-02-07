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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Роспотребнадзор: в стране снова активизировалась пандемия COVID-19

7 февраля 2023, 12:01
Фото: Город55
Роспотребнадзор сообщает, что на 6 февраля в общую базу загружено больше 231 тыс. геномных последовательностей SARS-CoV-2.

В России продолжается активизация эпидпроцесса по COVID-19, об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Более 60 тысяч новых случаев заражения зарегистрировали в стране за пятую неделю этого года. С предыдущей недели заболеваемость выросла на 33%. Отметим что геноварианты штамма «Омикрон» по-прежнему преобладают последние две недели.

Фото: СтопКоронавирус.РФ

По данным СтопКоронавирус.РФ в Омской области на сегодняшний день выявлено 82 случая заражения за сутки, из них — 17 человек госпитализировали, выздоровели — 32 человека, а один человек умер.

Все случаи COVID-19, выявленные в РФ за минувшую неделю, вызваны штаммом омикрон
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#Ксения Карагодина#Ковид#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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