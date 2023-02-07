Роспотребнадзор: в стране снова активизировалась пандемия COVID-19

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В России продолжается активизация эпидпроцесса по COVID-19, об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Более 60 тысяч новых случаев заражения зарегистрировали в стране за пятую неделю этого года. С предыдущей недели заболеваемость выросла на 33%. Отметим что геноварианты штамма «Омикрон» по-прежнему преобладают последние две недели.
По данным СтопКоронавирус.РФ в Омской области на сегодняшний день выявлено 82 случая заражения за сутки, из них — 17 человек госпитализировали, выздоровели — 32 человека, а один человек умер.