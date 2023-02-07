Осторожнее с QR-кодами. Омичей предупредили о новом виде мошенничества

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Пресс-служба омского отделения Банка России сообщила о распространении нового способа мошенничества. На остановках, в торговых центрах, парковках, стенах и в подъездах появляются объявления с обещанием помощи в получении социальных выплат. Дается QR-код, ссылка с которого ведет в чат-бот. Там под предлогом помощи в составлении заявки у людей собирают личные и банковские данные. Затем эти сведения используются для хищения денег со счетов.
Рекламные листовки с кодами обещают выплаты разнообразным социальным группам — семьям с детьми, инвалидам, пенсионерам. Оформление объявлений и чат-ботов сделано таким образом, чтобы выглядело это все максимально правдоподобно и «официально». Мошенники притворяются государственным сервисом.
«Если человек поверит, что действительно оформляет пособие, и сообщит мошенникам секретную информацию о своих картах, они обчистят его счета. Банки в этом случае ничего не компенсируют. Когда мошенники получают паспортные данные человека, они могут пытаться оформить на его имя кредиты и займы. Когда вам обещают какие-то выплаты, обязательно нужно перепроверить информацию. Это можно уточнить по официальным контактам ведомств, также можно обратиться за разъяснениями в МФЦ», — отметила заместитель управляющего омского отделения Банка России Наталья Стрельникова.
По данным Центробанка, у мошенников есть два базовых «сценария». Либо гражданам предлагают что-то заманчивое: скидки, выплаты, бонусы, легкий заработок. Либо запугивают потерей денег, уголовным преследованием, оформлением кредита на «попавшие не в те руки» паспортные данные.