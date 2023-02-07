Осторожнее с QR-кодами. Омичей предупредили о новом виде мошенничества

Пресс-служба омского отделения Банка России сообщила о распространении нового способа мошенничества. На остановках, в торговых центрах, парковках, стенах и в подъездах появляются объявления с обещанием помощи в получении социальных выплат. Дается QR-код, ссылка с которого ведет в чат-бот. Там под предлогом помощи в составлении заявки у людей собирают личные и банковские данные. Затем эти сведения используются для хищения денег со счетов.