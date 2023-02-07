Омский Горсовет захотел новую транспортную развязку в самом центре города

Предполагается, что появится и автостоянка на 32 машины. По предварительным данным, строительство может обойтись бюджету в 81 млн рублей (из них 6 — на стоянку). Когда проект будет реализован, пока неясно, так как нужно уладить целый ряд формальностей. Два земельных участка нужно перевести из областного фонда в муниципальный или оформить на них права застройщика, для пяти участков нужно изменить вид разрешенного использования, на еще одном участке «при необходимости» придется провести кадастровые работы.