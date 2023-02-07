Омский Горсовет захотел новую транспортную развязку в самом центре города

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Комитет Омского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования обратился к мэрии с вопросом о том, планируется ли в 2023 году строительство новой транспортной развязки в районе улиц Герцена, Орджоникидзе, Добровольского и Красный Путь. Из ответного письма администрации, которое есть в распоряжении Города55, следует, что деньги на этот проект не заложены в адресную инвестиционную программу на текущий год.
Чиновники хотят предложить депутатам взамен другой проект — «строительство автомобильной дороги в границах улиц Добровольского — Орджоникидзе — Красный Путь». В адресной инвестиционной программе есть 6,5 млн на проектно-изыскательские работы и экспертизу.
— Согласно предпроектной проработке, — говорится в документе, — в рамках Объекта запланировано удлинение бокового проезда улицы Фрунзе севернее эстакады и примыкание проезжей части улицы Добровольского к проезжей части улицы Фрунзе шириной в две полосы движения транспорта общей протяженностью 300 м с устройством тротуаров, велодорожек, ливневой канализации, наружного освещения, а также озеленение и благоустройство прилегающей территории.
Предполагается, что появится и автостоянка на 32 машины. По предварительным данным, строительство может обойтись бюджету в 81 млн рублей (из них 6 — на стоянку). Когда проект будет реализован, пока неясно, так как нужно уладить целый ряд формальностей. Два земельных участка нужно перевести из областного фонда в муниципальный или оформить на них права застройщика, для пяти участков нужно изменить вид разрешенного использования, на еще одном участке «при необходимости» придется провести кадастровые работы.
Кстати, рассказывать обо всем этом депутатам на очередном заседании комитета будет Сергей Козубович — пока еще глава депстроя и вице-мэр, который совсем скоро уйдет на пенсию.