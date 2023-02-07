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Published Сегодня, 04:43

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Updated Сегодня, 04:45

Омский депимущества предложил ввести льготную аренду для некоторых застройщиков

7 февраля 2023, 04:43
Фото: 1MI
иллюстрация
Взамен город должен получить квартиры.

В Омском городском совете сегодня прошло заседание комитета по муниципальной собственности. Одним из пунктов повестки было снижение арендной платы за землю, «предоставленную юридическим лицам для реализации масштабных инвестиционных проектов».

— В нашем городе есть достаточно большие проблемы, связанные с расселением граждан, — объяснил докладчик, вице-мэр и глава депимущества Дмитрий Махиня. — Пока существующие потребности закрывать не удавалось. Но с 2021 года к нам зашли крупные строительные компании, взявшие на себя серьезные социальные обязательства…

Часть квартир в построенных домах эти компании бесплатно отдают муниципалитету, но при этом за землю платят те же суммы, что и остальные строители. Прокуратура уже указала администрации на то, что здесь могут быть нарушения. Поэтому теперь чиновники предлагают ввести для компаний, реализующих масштабные инвестиционные проекты (критерии содержатся в одном из областных законов), льготную арендную плату — 0,075% кадастровой стоимости земли.

— В любом случае мы остаемся в плюсе, — констатировал Махиня. — Деньгами бюджет будет недополучать 150 млн рублей в год. Проект рассчитан на 10 лет, мы получили бы в общей сложности 2,4 млрд., а жилыми помещениями получим 3,1 млрд.

Речь идет о 40 тысячах квадратных метров жилья. Кстати, сегодня мы уже писали о том, что в очереди на жилье в Омской области стоит больше 27 тысяч человек, и первый очередник ждет уже 52 года.

Депутаты проголосовали «за». Решение комитета носит рекомендательный характер, и теперь предложение мэрии будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании Городского совета.

#Городской Совет#Мэрия#Экономика#Новости#Николай Эйхвальд#Дмитрий Махиня
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