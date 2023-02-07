Омский депимущества предложил ввести льготную аренду для некоторых застройщиков

Часть квартир в построенных домах эти компании бесплатно отдают муниципалитету, но при этом за землю платят те же суммы, что и остальные строители. Прокуратура уже указала администрации на то, что здесь могут быть нарушения. Поэтому теперь чиновники предлагают ввести для компаний, реализующих масштабные инвестиционные проекты (критерии содержатся в одном из областных законов), льготную арендную плату — 0,075% кадастровой стоимости земли.