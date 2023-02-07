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Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 04:46

Updated Сегодня, 04:46

Омские школьники позаботились о безопасности своих домов и украли камеры наблюдения

7 февраля 2023, 03:23
Фото: 1MI
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Устройства подростки планировали установить в своих домовладениях.

В Шеракульском районе Омской области полицейские возбудили уголовное дело из-за кражи с территории одного из сельскохозяйственных кооперативов. Фигурантами стали два подростка 14 и 16 лет.

«Около 23 часов подростки пробрались на территорию фермы и демонтировали две камеры видеонаблюдения. Ущерб председатель СПК оценил в 5 900 рублей», – пояснили Городу55 в УМВД по Омской области.

Каждый из молодых людей забрал себе по камере, чтобы установить их у себя дома, но учитывая, что все действия юных воришек были записаны, вычислили их, что говориться. по горячим следам. 

Теперь за такую вот заботу о безопасности собственного жилища школьникам грозит до 5 лет колонии.

#Василий Попов#ЧП#Кража#Дети#Видеонаблюдение#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Шербакульский район
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