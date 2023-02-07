Омские школьники позаботились о безопасности своих домов и украли камеры наблюдения

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
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Updated Сегодня, 04:46
В Шеракульском районе Омской области полицейские возбудили уголовное дело из-за кражи с территории одного из сельскохозяйственных кооперативов. Фигурантами стали два подростка 14 и 16 лет.
«Около 23 часов подростки пробрались на территорию фермы и демонтировали две камеры видеонаблюдения. Ущерб председатель СПК оценил в 5 900 рублей», – пояснили Городу55 в УМВД по Омской области.
Каждый из молодых людей забрал себе по камере, чтобы установить их у себя дома, но учитывая, что все действия юных воришек были записаны, вычислили их, что говориться. по горячим следам.
Теперь за такую вот заботу о безопасности собственного жилища школьникам грозит до 5 лет колонии.