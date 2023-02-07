Омские чиновники хотят расширить одно из старых кладбищ

Чиновники принимают и другие меры для расширения кладбищенского земельного фонда. Запланировано строительство второго Западного кладбища рядом с Ново-Кировским (об этом мы писали в декабре), строительство нового кладбища в районе Морозовки (но для этого нужна корректировка генплана Морозовского сельского поселения). Кроме того, Комбинат специальных услуг прямо сейчас ведет подготовку к расширению кладбища в Осташково.