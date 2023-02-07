Омские чиновники хотят расширить одно из старых кладбищ

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:20
Завтра, 8 февраля, в Омском городском совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В повестке есть и вопрос о кладбищах, докладчиком по которому станет замдиректора департамента городского хозяйства администрации Омска Николай Машков.
Из пояснительной записки, оказавшейся в распоряжении Города55, следует, что мэрия вынуждена принимать меры «для предотвращения обострения ситуации в сфере похоронного дела». На действующих кладбищах очень мало мест для новых могил. Поэтому было решено расширить Старо-Северное мемориальное кладбище.
Большой участок федеральной земли на 47 гектаров, расположенный между кладбищем и Красноярским трактом, по инициативе депимущества был разделен на два. С 1 августа 2022 года на кадастровый учет поставлен образовавшийся новый участок с номером 55:20:191 001:3058 площадью 33,7 га. На данный момент это «земли сельскохозяйственного назначения». Вопрос о возможности передачи участка в состав кладбища сейчас «рассматривается».
Чиновники принимают и другие меры для расширения кладбищенского земельного фонда. Запланировано строительство второго Западного кладбища рядом с Ново-Кировским (об этом мы писали в декабре), строительство нового кладбища в районе Морозовки (но для этого нужна корректировка генплана Морозовского сельского поселения). Кроме того, Комбинат специальных услуг прямо сейчас ведет подготовку к расширению кладбища в Осташково.
От депутатов Городского совета на этом этапе требуется только принять сообщение администрации к сведению. Возможно, учитывая остроту проблемы, у парламентариев возникнут вопросы и предложения.