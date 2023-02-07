Омичка взыскала с больницы компенсацию морального вреда из-за отказа принять сына

Женщина вместе с сыном-инвалидом пришла на УЗИ по направлению от гастроэнтеролога. Но в регистратуре ей не разрешили расписаться за сына, чтобы дать согласие на обработку персональных данных. Мальчику уже исполнилось 14 лет, но сам он подписать не мог из-за личных физиологических особенностей. У матери потребовали документы, подтверждающие опеку. В итоге на обследование они не попали. Омичка обратилась в суд.

Куйбышевский районный суд постановил взыскать с больницы 30 тыс. рублей, но «КДЦ» подали апелляцию. Ответчик сообщил, что мать пациента не предоставила паспорт, чтобы доказать, что она — законный представитель.