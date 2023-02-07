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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Омичка взыскала с больницы компенсацию морального вреда из-за отказа принять сына

7 февраля 2023, 12:03
Фото: 1MI
иллюстрация
Жительница Омска пришла с сыном-инвалидом на УЗИ, но они не попали на исследование из-за отсутствия подписи на бланке. Бюрократическая проволочка стоила больнице 30 тыс. рублей.

Пресс-служба Омского областного суда сообщила о том, как рассмотрели гражданское дело по апелляции от БУЗОО «КДЦ». Больница не была согласна с решением предыдущей судебной инстанции, которая обязала выплатить пациентам компенсацию морального вреда.

Женщина вместе с сыном-инвалидом пришла на УЗИ по направлению от гастроэнтеролога. Но в регистратуре ей не разрешили расписаться за сына, чтобы дать согласие на обработку персональных данных. Мальчику уже исполнилось 14 лет, но сам он подписать не мог из-за личных физиологических особенностей. У матери потребовали документы, подтверждающие опеку. В итоге на обследование они не попали. Омичка обратилась в суд.
Куйбышевский районный суд постановил взыскать с больницы 30 тыс. рублей, но «КДЦ» подали апелляцию. Ответчик сообщил, что мать пациента не предоставила паспорт, чтобы доказать, что она — законный представитель.

Облсуд согласился с предыдущим решением и оставил апелляцию без удовлетворения. Судебная коллегия отметила, что заполнение бланка не является обязательным. И нельзя было отказывать пациенту в услуге. Тем более, что собственные нормативные акты «КДЦ» не предполагают отказа в случае несогласия пациента на обработку данных.

Неправомерность действий «КДЦ» подтвердила и проверка от прокуратуры. Главврачу внесли представление.

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#Дарья Зыкова#Омск#Суд#Апелляция#Медицина#Инвалиды#Больница#Документы#Город#Новости
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