Омичка взыскала с больницы компенсацию морального вреда из-за отказа принять сына

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Пресс-служба Омского областного суда сообщила о том, как рассмотрели гражданское дело по апелляции от БУЗОО «КДЦ». Больница не была согласна с решением предыдущей судебной инстанции, которая обязала выплатить пациентам компенсацию морального вреда.
Женщина вместе с сыном-инвалидом пришла на УЗИ по направлению от гастроэнтеролога. Но в регистратуре ей не разрешили расписаться за сына, чтобы дать согласие на обработку персональных данных. Мальчику уже исполнилось 14 лет, но сам он подписать не мог из-за личных физиологических особенностей. У матери потребовали документы, подтверждающие опеку. В итоге на обследование они не попали. Омичка обратилась в суд.
Куйбышевский районный суд постановил взыскать с больницы 30 тыс. рублей, но «КДЦ» подали апелляцию. Ответчик сообщил, что мать пациента не предоставила паспорт, чтобы доказать, что она — законный представитель.
Облсуд согласился с предыдущим решением и оставил апелляцию без удовлетворения. Судебная коллегия отметила, что заполнение бланка не является обязательным. И нельзя было отказывать пациенту в услуге. Тем более, что собственные нормативные акты «КДЦ» не предполагают отказа в случае несогласия пациента на обработку данных.
Неправомерность действий «КДЦ» подтвердила и проверка от прокуратуры. Главврачу внесли представление.