Омичи пожаловались на запах химии в городке Нефтяников

При этом в Омске, уже который день к ряду продляют режим НМУ. В частности, по прогнозу Обь-Иртышского УГМС сегодня неблагоприятные условия первой степени опасности, которые наиболее способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосфере, будут действовать до 11 часов по омскому времени.