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Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Омичи пожаловались на запах химии в городке Нефтяников

7 февраля 2023, 04:16
Фото: 1MI
Иллюстрация
При этом в городе уже несколько дней подряд действует режим неблагоприятных метеорологических условий.

Во вторник, 7 февраля, с самого утра в основном жители городка нефтяников начали жаловаться на неприятные запаха, что на улице, что в квартирах.

«Ночью вся химия просочилась в квартиру. Сейчас окна не открыть. Вонь внутри, вонь снаружи», – пишет пользователь под ником Наталья Степанова в социальной сети «ВКонтакте».

При этом в Омске, уже который день к ряду продляют режим НМУ. В частности, по прогнозу Обь-Иртышского УГМС сегодня неблагоприятные условия первой степени опасности, которые наиболее способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосфере, будут действовать до 11 часов по омскому времени. 

Неприятный запах, по словам омичей, похож на жженую резину, ацетон или бензин. При этом вонь уже ощущается и в других районах города, например у Первомайского кинотеатра. 

Отметим, что пока официальных комментариев или объяснений от регионального Минприроды не последовало. 

#Василий Попов#ЧП#Выбросы#Запах#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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