Омичи пожаловались на запах химии в городке Нефтяников

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Во вторник, 7 февраля, с самого утра в основном жители городка нефтяников начали жаловаться на неприятные запаха, что на улице, что в квартирах.
«Ночью вся химия просочилась в квартиру. Сейчас окна не открыть. Вонь внутри, вонь снаружи», – пишет пользователь под ником Наталья Степанова в социальной сети «ВКонтакте».
При этом в Омске, уже который день к ряду продляют режим НМУ. В частности, по прогнозу Обь-Иртышского УГМС сегодня неблагоприятные условия первой степени опасности, которые наиболее способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосфере, будут действовать до 11 часов по омскому времени.
Неприятный запах, по словам омичей, похож на жженую резину, ацетон или бензин. При этом вонь уже ощущается и в других районах города, например у Первомайского кинотеатра.
Отметим, что пока официальных комментариев или объяснений от регионального Минприроды не последовало.