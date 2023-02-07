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Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Неожиданный поворот. Кротт прокомментировал свое назначение министром образования

7 февраля 2023, 06:25
Фото: Пресс-служба ОмГПУ

Иван Кротт высказался о своем назначении руководителем минобразования

Также Кротт станет вице-губернатором Омской области.

В понедельник, 6 февраля, губернатор Омской области Александр Бурков во время встречи с омскими блогерами озвучил имя нового руководителя министерства образования. После ухода прошлого министра — Татьяны Дерновой — ведомство возглавит ректор ОмГПУ Иван Кротт.

Выяснилось, что назначение стало для него неожиданным. Еще прошлым утром он ничего об этом не знал.

«Назначение стало для меня неожиданным. Еще утром в понедельник я проводил планерку с коллегами в университете. Мне задали вопрос о новом министре образования в Омской области, я ответил, что этот вопрос ещё не решён. А вечером он уже решился с неожиданным поворотом для меня», — отметил ректор ОмГПУ.

Если ранее Кротт занимался только высшим педагогическим образованием, то теперь ему также нужно будет разбираться в вопросах дошкольного, школьного, профессионального и высшего образования, системы опеки и попечительства, в развитии науки и разных соцвопросах образования.

Официальное назначение Ивана Кротта пока еще не состоялось. Но в ближайшее время будущему министру образования предстоит встретиться с Александром Бурковым и определить круг задач.

«Вчера и сегодня я получаю от коллег, друзей и знакомых много слов поддержки. Даже не знал, что столько людей в меня верят и считают, что мой приход в правительство Омской области будет нужным и полезным. Благодарю всех за добрые слова! Будем работать», — сообщил Кротт.

Напомним, что Татьяна Дернова, возглавлявшая минобразования с 2017 года, оставила свой пост 30 января. В соцсетях она пояснила, что решила уйти по собственному желанию.

Названо имя нового министра образования Омской области
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#Юлия Истомина#Министр#Министерство образования#Назначение#Губернатор#ОмГПУ#Общество#Город#Новости#Омская область#Иван кротт
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