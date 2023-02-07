Неожиданный поворот. Кротт прокомментировал свое назначение министром образования

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
В понедельник, 6 февраля, губернатор Омской области Александр Бурков во время встречи с омскими блогерами озвучил имя нового руководителя министерства образования. После ухода прошлого министра — Татьяны Дерновой — ведомство возглавит ректор ОмГПУ Иван Кротт.
Выяснилось, что назначение стало для него неожиданным. Еще прошлым утром он ничего об этом не знал.
«Назначение стало для меня неожиданным. Еще утром в понедельник я проводил планерку с коллегами в университете. Мне задали вопрос о новом министре образования в Омской области, я ответил, что этот вопрос ещё не решён. А вечером он уже решился с неожиданным поворотом для меня», — отметил ректор ОмГПУ.
Если ранее Кротт занимался только высшим педагогическим образованием, то теперь ему также нужно будет разбираться в вопросах дошкольного, школьного, профессионального и высшего образования, системы опеки и попечительства, в развитии науки и разных соцвопросах образования.
Официальное назначение Ивана Кротта пока еще не состоялось. Но в ближайшее время будущему министру образования предстоит встретиться с Александром Бурковым и определить круг задач.
«Вчера и сегодня я получаю от коллег, друзей и знакомых много слов поддержки. Даже не знал, что столько людей в меня верят и считают, что мой приход в правительство Омской области будет нужным и полезным. Благодарю всех за добрые слова! Будем работать», — сообщил Кротт.
Напомним, что Татьяна Дернова, возглавлявшая минобразования с 2017 года, оставила свой пост 30 января. В соцсетях она пояснила, что решила уйти по собственному желанию.