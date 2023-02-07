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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

На Twitch сообщили о блокировании первого в мире сериала за «авторством» нейросети

Сегодня, 09:36
Заблокирован канал на Twitch, на котором с 14 декабря прошлого года шла трансляция сериал Nothing, Forever, сгенерированного нейросетью.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на DTF, это связано с высказываниями стендап-комика Ларри. Он назвал трансгендерность психическим заболеванием, всех либералов – скрытыми геями, а транссексуалов - «разрушителями общества».

Нарушение произошло из-за того, что сменился режим генерации. Переключение на make some sense привело к тому, что диалоги превратились в более осмысленные. Но при этом они стали нарушать правила сообщества.

Хотя создатели оперативно вернулись к прежнему режиму, но было уже поздно — канал был заблокирован.

Основой данного сгенерированного сериала стал ситком «Сайнфелд». Его транслировали круглосуточно, без деления на сезоны и серии

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