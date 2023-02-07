На Twitch сообщили о блокировании первого в мире сериала за «авторством» нейросети

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на DTF, это связано с высказываниями стендап-комика Ларри. Он назвал трансгендерность психическим заболеванием, всех либералов – скрытыми геями, а транссексуалов - «разрушителями общества».
Нарушение произошло из-за того, что сменился режим генерации. Переключение на make some sense привело к тому, что диалоги превратились в более осмысленные. Но при этом они стали нарушать правила сообщества.
Хотя создатели оперативно вернулись к прежнему режиму, но было уже поздно — канал был заблокирован.
Основой данного сгенерированного сериала стал ситком «Сайнфелд». Его транслировали круглосуточно, без деления на сезоны и серии