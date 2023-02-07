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На одном из предприятий семьи Антропенко сменился гендиректор

7 февраля 2023, 09:31
Фото: 1MI
иллюстрация
С 6 февраля Электромеханическим заводом руководит Алена Григорьева.

Сменилось руководство на одном из крупных омских предприятий. Генеральным директором акционерного общества «Омский электромеханический завод» с 6 февраля является Алена Григорьева. Ее предшественник Иван Иванов занимал этот пост пять с небольшим месяцев, с 28 июня 2022 года.

ЭМЗ занимается «производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей». Он принадлежит известной в Омске семье Антропенко, на данный момент 99,83% уставного капитала завода принадлежит АО «Основа Холдинг», учрежденному Александром Антропенко. Кстати, один из сыновей последнего Игорь был гендиректором ЭМЗ в течение шести недель, с 6 июня по 16 июля 2017 года. Сейчас Игорь Антропенко заседает в Государственной думе и от бизнеса отстранился.

Алена Григорьева в прошлом руководила рядом фирм во Владивостоке, Москве и Подмосковье. Все эти фирмы были связаны с производством «пара и горячей воды».

#Николай Эйхвальд#Электромеханический завод#Экономика#Новости
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