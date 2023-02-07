На одном из предприятий семьи Антропенко сменился гендиректор

ЭМЗ занимается «производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей». Он принадлежит известной в Омске семье Антропенко, на данный момент 99,83% уставного капитала завода принадлежит АО «Основа Холдинг», учрежденному Александром Антропенко. Кстати, один из сыновей последнего Игорь был гендиректором ЭМЗ в течение шести недель, с 6 июня по 16 июля 2017 года. Сейчас Игорь Антропенко заседает в Государственной думе и от бизнеса отстранился.