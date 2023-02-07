Минэкономразвития РФ: путешественникам рекомендуется воздержаться от поездок в Турцию

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Ведомство опубликовало соответствующее сообщение на своем портале.
В сообщении говорится о регионе Газиантеп и наиболее пострадавших провинциях Малатья, Кахраманмараш и Диярбакыр, пишет Russian.rt.com.
Путешественники, отдыхающие в Турции по путевке, могут обратиться в ассоциацию «Турпомощь», позвонив на горячую линию.
Тем, кто отправился в путешествие самостоятельно, предоставит поддержку Департамент ситуационно-кризисного центра российского МИД.
Известно, что специалисты МЧС РФ уже прибыли в Турцию для осуществления поисково-спасательных работ.
Количество жертв землетрясения в Турции достигло 3432 человек.
По словам Алексея Завьялова, завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, доктора физико-математических наук, стихийное бедствие в Турции стало первым столь мощным землетрясением за неполные 150 лет.