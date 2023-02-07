Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

Минэкономразвития РФ: путешественникам рекомендуется воздержаться от поездок в Турцию

Сегодня, 16:43
Минэкономразвития России обратилось к туристам с рекомендацией — в связи с землетрясением ведомство призывает воздержаться от поездок в Турцию.

Ведомство опубликовало соответствующее сообщение на своем портале.

В сообщении говорится о регионе Газиантеп и наиболее пострадавших провинциях Малатья, Кахраманмараш и Диярбакыр, пишет Russian.rt.com.

Путешественники, отдыхающие в Турции по путевке, могут обратиться в ассоциацию «Турпомощь», позвонив на горячую линию.

Тем, кто отправился в путешествие самостоятельно, предоставит поддержку Департамент ситуационно-кризисного центра российского МИД.

Известно, что специалисты МЧС РФ уже прибыли в Турцию для осуществления поисково-спасательных работ.

Количество жертв землетрясения в Турции достигло 3432 человек.

По словам Алексея Завьялова, завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, доктора физико-математических наук, стихийное бедствие в Турции стало первым столь мощным землетрясением за неполные 150 лет.

Подпишитесь
«Я умру в этой очереди». В Омской области жилья дожидаются более 27 тысяч человек
Сегодня, 04:00
Топ арбитража. Долги депутата Лунева, претензии Студеникина и банкротство «Юнигаза»
Сегодня, 03:01
Омский Горсовет захотел новую транспортную развязку в самом центре города
Сегодня, 10:12
Большинство деревьев, высаженных на Зеленом острове и на Бударина, погибло
Сегодня, 08:18
Чиновники хотят увеличить плотность застройки в самом центре Омска
Сегодня, 04:04
На одном из предприятий семьи Антропенко сменился гендиректор
Сегодня, 09:31