Мечта о дорожной развязке, капитальный ремонт и новый вид мошенничества. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Новость № 1. Омский Фонд капитального ремонта опубликовал адреса, где в этом году планируются ремонт. Городу55 пояснили, что речь идет о тех домах, собственники которых перечисляют взносы на общий счет регионального оператора. Больше всего отремонтировать планируют домов в Центральном и Кировском округах — по 22 дома. В Октябрьском округе 18 домов в списке, в Советском — 10, а в Ленинском всего 5. Всего планируется отремонтировать со средств общего счета 105 домов в Омске и области, притом, что жители только 24 многоквартирных домов вовремя отправили в фонд протоколы собраний по капремонту. По остальным домам обратной связи не было.
Новость № 2. Градостроительный комитет Омского горсовета обратился к мэрии, чтобы узнать, планируется ли в 2023 году строительство новой дорожной развязки в районе улиц Герцена, Орджоникидзе, Добровольского и Красного Пути. Ответное письмо администрации попало в распоряжение Города55. Выяснилось, что именно на этот проект деньги в инвестиционную программу не заложены. Зато адресно заложено 6,5 млн рублей на проектно-изыскательную работу, касающуюся возможного строительства автодороги в границах улиц Добровольского — Орджоникидзе — Красный Путь. Согласно предпроектной проработке хотят дополнительно сделать велодорожку и парковку на 32 машины. Все работы могут обойтись городу в 81 млн рублей. Пока это лишь задел на будущее, сроков нет.
Новость № 3. Омичей на улицах и в подъездах поджидает новая мошенническая схема. Доверчивым гражданам предлагают считать QR-код, чтобы получить от государства социальные выплаты. Мошенники притворяются ведомствами. По ссылке с кода люди попадают в чат-бот, где у них выманивают личные и банковские данные под предлогом помощи в оформлении заявки.