Мечта о дорожной развязке, капитальный ремонт и новый вид мошенничества. Омск сегодня

Новость № 1. Омский Фонд капитального ремонта опубликовал адреса, где в этом году планируются ремонт. Городу55 пояснили, что речь идет о тех домах, собственники которых перечисляют взносы на общий счет регионального оператора. Больше всего отремонтировать планируют домов в Центральном и Кировском округах — по 22 дома. В Октябрьском округе 18 домов в списке, в Советском — 10, а в Ленинском всего 5. Всего планируется отремонтировать со средств общего счета 105 домов в Омске и области, притом, что жители только 24 многоквартирных домов вовремя отправили в фонд протоколы собраний по капремонту. По остальным домам обратной связи не было.